Startuje hlasování v anketě Křišťálová Lupa – Cena českého Internetu

Dnes
Křišťálová Lupa 2025
Do finálového hlasování v letošním 20. ročníku postoupilo celkem 157 projektů v 15 kategoriích. Rozhodnout o vítězích můžete i vy.

Internetová veřejnost volí vítěze v sedmi kategoriích: Internetové obchodování, Nástroje a služby, Online video, Podcast roku, Zájmové weby, Zpravodajství a publicistika a Influencer. Hlasovací formulář najdete na webových stránkách ankety Křišťálová Lupa 2025 – Cena českého Internetu a hlasovat pro své favority můžete až do 30. října.

O vítězích v dalších osmi kategoriích (Projekt roku, Osobnost roku, Mladá krev, Globální projekty českých tvůrců, Marketingová, obsahová a e-commerce inspirace, Hvězda, Veřejně prospěšná služba – cena České televize, Anticena) rozhodne odborná porota.

Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen vítězům pak proběhne 27. listopadu tradičně v pražském Divadle pod Palmovkou.

V kategorii Projekt roku jsou nominováni:

CIF

V kategorii Osobnost roku jsou nominováni:

 Anketu Křišťálová Lupa 2025 – Cena českého Internetu pořádá server Lupa.cz, jehož provozovatelem je společnost Internet InfoHlavním partnerem je T-Mobile, hlavním mediálním partnerem je Česká televize. Mediálními partnery jsou Cnews.cz, Euro.cz, Marketing Journal a MediaGuru.cz. Marketingovým partnerem je LCG New Media a produktovými partnery jsou EasyEvent a Vinařství Válka.

