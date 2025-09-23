Internetová veřejnost volí vítěze v sedmi kategoriích: Internetové obchodování, Nástroje a služby, Online video, Podcast roku, Zájmové weby, Zpravodajství a publicistika a Influencer. Hlasovací formulář najdete na webových stránkách ankety Křišťálová Lupa 2025 – Cena českého Internetu a hlasovat pro své favority můžete až do 30. října.
O vítězích v dalších osmi kategoriích (Projekt roku, Osobnost roku, Mladá krev, Globální projekty českých tvůrců, Marketingová, obsahová a e-commerce inspirace, Hvězda, Veřejně prospěšná služba – cena České televize, Anticena) rozhodne odborná porota.
Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen vítězům pak proběhne 27. listopadu tradičně v pražském Divadle pod Palmovkou.
V kategorii Projekt roku jsou nominováni:
- AI souhrny diskusí na webech Seznam.cz
- Digitální Česko
- Digitální obsah Zrádců
- E2B
- eDoklady
- Kluci z Prahy
- Portál dopravy a zasílání řidičských průkazů do boxů
- Rohlík.cz
- Válka.online
- Záchrana Grouponu českými investory
V kategorii Osobnost roku jsou nominováni:
- Apolena Rychlíková
- Eva Pavlíková
- Jan Barta
- Jindřich Fáborský
- Lukáš Benzl
- Martin Mikyska
- Michal Kučera
- Ondřej Bartoš
- Pavel Krbec
- Richard Valtr
Anketu Křišťálová Lupa 2025 – Cena českého Internetu pořádá server Lupa.cz, jehož provozovatelem je společnost Internet Info. Hlavním partnerem je T-Mobile, hlavním mediálním partnerem je Česká televize. Mediálními partnery jsou Cnews.cz, Euro.cz, Marketing Journal a MediaGuru.cz. Marketingovým partnerem je LCG New Media a produktovými partnery jsou EasyEvent a Vinařství Válka.
