Takhle se to dělá, zní ze Slovenska po zrušení RTVS. Co všechno se mění?

Slovenská vláda uprostřed roku prosadila zrušení původního veřejnoprávního média, Rozhlasu a televize Slovenska (RTVS). Od 1. července má veřejnou službu na starosti nový subjekt: Slovenská televize a rozhlas (STVR). Diváci a posluchači zatím velké změny nezaznamenali, největší novinkou je povinné noční vysílání státní hymny.

Televize vysílá s původními redaktory, znělkami, logem i programovým schématem. Kvůli změně zákona však dostala nové dočasné vedení s omezenými kompetencemi, které má překlenout tři měsíce, než bude zvolen regulérní ředitel. Zpravodajství dosud připravují ti samí lidé, jimž vláda vyčítala údajnou neobjektivitu.

Vládní politici přesto mají velká očekávání. „Na Slovensku lidé mohou otevírat šampaňské, středověk skončil. Už nebude jen jeden jediný předepsaný názor, konečně zavládne pluralita, objektivita a různorodost. Už lidé nebudou označováni za dezoláty a extremisty jen proto, že mají jiný názor. Už tam nebudou nedovzdělaná mláďata šířit nenávist vůči jiným národům, včetně ruského. Už nebudou vytěsňovat názory většiny společnosti,“ napsal například nově zvolený europoslanec Ľuboš Blaha (Směr) na sociální síti Telegram.

V narážce na povolební oslavy premiéra Roberta Fica pak dodal: „Jak říká klasik, takhle se to dělá, kurnik šopa (v originále ‚do psej matere‘, pozn. aut.)!“





Také ministryně kultury Martina Šimkovičová (za SNS) se těší na nové poměry. „Určitě bude nezávislejší a určitě bude odpolitizovaná,“ přiblížila svou představu národní televize v rozhovoru s agenturou TASR. „Protože to, co jsme viděli za uplynulé tři a půl až čtyři roky, bylo opravdu jen jedno názorové spektrum, které se protlačovalo,“ dodala. „Stále se tam nějakým způsobem rozdělovalo – nemáš takový názor jako já, tak už jsi proruský. Takový ten uzurpační násilnický systém, který se tam prezentoval. Neustálé skákání do řeči, ale ne tomu, kdo měl stejný názor jako moderátor.“

Opoziční strany Progresivní Slovensko, Svoboda a Solidarita a Křesťanskodemokratické hnutí naopak mluví o politizaci veřejnoprávních médií. Zákon napadnou u Ústavního soudu. „Jsme přesvědčeni, že tento zákon je v rozporu s několika články naší ústavy a kromě toho je v rozporu s evropskou legislativou,“ prohlásil předseda Progresivního Slovenska Michal Šimečka.

Za změnou legislativy vidí snahu o politické ovládnutí televize, vládě podle něj jde o dosazení vlastních lidí a ve skutečnosti nemá ambici zlepšit stav médií veřejné služby. „Ten zákon je čistě účelový a z 95 procent shodný s tím původním. Jediným cílem je dosadit vlastní radu, vlastního generálního ředitele a udělat z veřejnoprávní televize médium poplatné vládě, aby tam už nepadaly kritické otázky pro vládní politiky, aby se zpravodajství a publicistika nezabývaly kauzami a problémy, ale aby televize a rozhlas šly vládě na ruku,“ zdůraznil Šimečka.

Změny ve Slovenské televizi a rozhlasu

Protože dosavadní ředitel televize a rozhlasu Ľuboš Machaj musel opustit svou funkci, vybral pověřený předseda Národní rady Peter Žiga (Hlas) přechodného šéfa. Tím se stal Igor Slanina, někdejší manažer společnosti Media RTVS, která prodávala reklamní čas ve vysílání veřejnoprávní stanice.

„V následujících dnech se zaměřím především na nastavení procesů a řešení souvisejících s přechodem RTVS na STVR, absolvuji schůzky se současným vedením i s ostatními zaměstnanci. Od začátku se budu snažit realizovat kroky, které povedou ke stabilizaci situace směrem dovnitř instituce, a tedy ke všem zaměstnancům a spolupracovníkům televize a rozhlasu, i navenek směrem k široké veřejnosti,“ uvedl Igor Slanina.

Každý týden bude mít schůzku s ministryní kultury Martinou Šimkovičovou, řešit mají financování. „V minulosti bylo také běžné, že se ředitelé veřejnoprávních médií setkávali s ministrem kultury. Chtěl bych však říci, že se nejedná o setkání, na kterém by se řešily personální otázky nebo změny a úpravy obsahu programových služeb,“ řekl Slanina pro Denník N.

V telerozhlasu probíhají první personální změny. Rozhlasovou sekci vede od července Roman Bomboš, jehož jmenoval ještě bývalý generální ředitel. Igor Slanina odvolal šéfa sportovní redakce Jána Žgravčáka, skončila také ředitelka marketingu Zuzana Ťapáková. Nahradila ji Andrea Pivarčiová, která se vrátila po necelých dvou letech. Čeká ji mimo jiné příprava celé vizuální identity nové instituce, která dosud nemá ani logo, natož web. Ministryně kultury ohlásila, že náklady na logo a další prvky rebrandingu nepřesáhnou deset tisíc eur (tedy zhruba čtvrt milionu českých korun).

Nové povinnosti

Slovenští poslanci schválili zákon o STVR 20. června, přijali při tom několik pozměňovacích návrhů. Minimální počet televizních okruhů se rozšířil ze dvou na tři. Funkční období generálního ředitele se prodlouží z pěti let na šest, aby mohl lépe dohlédnout na dokončení střednědobých projektů.

Novinkou bude třeba povinnost vysílat pořady určené Slovákům žijícím v zahraničí s cílem posílit povědomí o krajanech. Zavedena je také povinnost vysílat prostřednictvím regionálních televizních a rozhlasových studií. Tato studia budou zajišťovat vysílání minimálně 20 minut denně, má to zajistit rozvoj regionální produkce zejména v Banské Bystrici a Košicích. Umělecké soubory a tělesa zřízené Slovenskou televizí a rozhlasem mají za úkol podporovat původní slovenskou tvorbu, například uváděním původních slovenských hudebních děl.

Podle nového zákona bude zřízena devítičlenná Rada STVR, kde 4 členy jmenuje ministryně kultury jmenovacím dekretem, z toho jednoho na návrh ministra financí. Zbývajících 5 členů zvolí Národní rada, kde má vláda většinu. Funkční období členů rady bude 6 let. Jména členů rady by měla být známá v září.

Prvním úkolem rady bude vyhlásit výběrové řízení na generálního ředitele. Mezi novinky totiž patří také změna výběru nejvyššího manažera – až dosud ho volili přímo poslanci, teď to bude v kompetenci radních. Ke jmenování i odvolání bude stačit prostá většina počtu hlasů, tedy alespoň pět.





Generální ředitel musí připravit manažerskou a programovou koncepci Slovenské televize a rozhlasu s důrazem na veřejný zájem. Všechny smlouvy nad 1,5 milionu eur bude muset předložit ke schválení radě.

Vznikne také nový orgán, Etický výbor, který bude poradním orgánem Rady STVR. Jeho úkolem bude sepisovat stanoviska k dodržování etických zásad zaměstnanců STVR a externích spolupracovníků. Bude mít devět členů.

Součástí změn je také zmíněná povinnost zařazovat do vysílání státní hymnu v době mezi 23.30 a 0.30 hod. A samozřejmě samotný název instituce. Přejmenování vláda vysvětlila tím, že Slovenský rozhlas a televize více respektuje identitu slovenského národa, zatímco původní název Rozhlas a televize Slovenska zněl jako označení regionu.

Prezident Peter Pellegrini zákon podepsal, protože v něm nenašel nic neústavního. „Zároveň však upozorňuji vládní koalici, že od srpna příštího roku se začne uplatňovat nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie, kterým se stanoví společný rámec pro mediální služby na vnitřním trhu a mění se směrnice zvaná Evropský akt o svobodě sdělovacích prostředků. Je proto úkolem vlády a parlamentu, aby náležitě posoudily soulad přijatého zákona s těmito v budoucnu platnými evropskými směrnicemi a v případě jakýchkoli pochybností je za nastávajících 13 měsíců uvedli do souladu,“ oznámil na Facebooku.