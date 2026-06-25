České televizní stanice vstupují do léta s programem, který má diváky udržet u obrazovek hlavně osvědčenými pořady. Veřejnoprávní Česká televize nabídne pod heslem „Léto bez tíže“ filmy, seriály, kulturní přenosy a velké sportovní akce. Prima spojí prázdniny s oslavou 33 let vysílání a výrazně zapojí také streamovací službu Prima+. Nova přidá nový komediální cestopis Čekuj Česko, vrátí do podvečerního vysílání seriál Hospoda a vyjede za diváky s akcí Den s Novou.
Bezpečná kombinace repríz, filmových cyklů, známých seriálů a lehčích formátů odpovídá období, kdy velká část publika tráví večery mimo domov a sledovanost se přesouvá i k odloženému sledování a internetovým službám. Novinky proto míří hlavně do méně exponovaných časů nebo na streaming, zatímco večer dostává přednost archiv.
Nejvýraznější novinkou Novy bude pořad Čekuj Česko. Televize ho uvede v neděli 5. července v 10.30. Osmidílného komediálního cestopisu se ujali Vincent Navrátil, Ondřej Kubina a Alex Kolva. Trojice cestuje po Česku a ukazuje méně známá místa, místní příběhy a neobvyklé zážitky. První díl se odehraje v Příbrami a zaměří se mimo jiné na příběh ohořelé Dušičkové kaple na Svaté Hoře.
Pořad se od klasického cestopisu snaží odlišit osobnějším kontaktem s místními lidmi. Autoři v podkladech popisují například kurz přežití v Příbrami, focení na textilní fakultě v Liberci nebo poštovní holuby ve Zlíně. Dramaturgie cílí na publikum, které nechce jen přehled památek, ale spíše lehkou zábavu s domácími reáliemi.
Do programu Novy se zároveň o prázdninách vrátí seriál Hospoda. Stanice ho zařadí každý den v podvečer před Televizní noviny.
Nachystáno je také pět výjezdů do českých měst pod názvem Den s Novou. Za diváky vyjede 27. června do Olomouce, 11. července do Vysokého Mýta, 25. července do Havlíčkova Brodu, 8. srpna do Plzně a 22. srpna do Teplic. Návštěvníkům umožní setkání s moderátory a herci ze seriálů. Průběžné živé vstupy z roadshow budou přes den součástí hlavního kanálu Novy.
Na ČT1 bude pokračovat premiérová série s inspektorkou Candice Renoirovou a další reprízové díly Četnických humoresek. Od 2. července nasadí veřejnoprávní televize ve středu večer seriály Most! a Volha. Nedělní program doplní rodinné filmy, například Jak vytrhnout velrybě stoličku a Jak dostat tatínka do polepšovny, ale také první a druhá řada minisérie Docent nebo kriminální minisérie Ďáblova lest a Ztracená brána.
ČT2 nabídne zahraniční seriálové premiéry Robin Hood a Montmartre, filmové komedie s Jeanem-Paulem Belmondem a Louisem de Funèsem a nové uvedení seriálu Sandokan z roku 1976. Pro diváky kriminálních příběhů chystá sérii s Tomem Selleckem v roli Jesseho Stonea. Stanice připomene i osmdesátiny Sylvestera Stalloneho, zopakuje celou sérií filmů Rocky. ČT art zařadí desetidílný seriál Nabídka o zákulisí vzniku filmu Kmotr, muzikály, přenosy ze Smetanovy Litomyšle a tradiční koncert od Eiffelovy věže v Paříži.
Významnou část letního programu České televize tvoří sport. Mistrovství světa ve fotbale doplní mistrovství světa v hokejbalu, Tour de France a mistrovství Evropy v atletice. Pro dětské diváky zůstávají v programu ČT :D Tlapková patrola, Dobrodružství medvídka Paddingtona, Terčin zvířecí svět a magazín DVA3.
Česká televize bude přes léto posilovat také iVysílání. V červenci do něj zařadí britskou komedii Daddy Issues, irský komediální thriller Sestry až za hrob a seriál Svědectví barevného ostrova podle předlohy Astrid Lindgrenové. V srpnu nabídku rozšíří seriál Tohle bude bolet z prostředí britského zdravotnictví a finský thriller Helsinský syndrom, který se odehrává v redakci během krizové situace.
Prima na své hlavní stanici v červenci nabídne čtvrteční Disneyho filmy, včetně titulů Odvážná Vaiana, Zloba: Královna černé magie a Deník princezny. Neděle na začátku léta přinesou české filmy, mezi nimi Vesničko má středisková. V druhé polovině srpna je vystřídají marvelovské filmy, které Prima uvede poprvé v premiéře na své hlavní stanici. Srpnové čtvrtky na Primě doplní katastrofické a dobrodružné filmy Den poté, Den nezávislosti a Armageddon.
Důležitou součástí strategie Primy bude Prima+. Platforma letos v létě zařazuje korejské seriály, a to v dabingu i s titulky. Mezi vybranými tituly uvádí Můj milý lháři, Smlouva na lásku, Kousek tvé mysli nebo Tajný život mé sekretářky. Nabídku rozšiřuje také pokračující spolupráce se švédskou službou Viaplay a vybrané pořady ze slovenské Joj Play. Dokumentární série Ve službě bude pokračovat druhou řadou s podtitulem Jménem zákona, tentokrát z prostředí Policie České republiky.
Zpravodajská CNN Prima News bude i přes prázdniny držet plnohodnotné denní schéma. Stanice počítá s pořady Nový den, Právě dnes, K věci, Krimi zprávy, Zprávy z regionů i večerní diskusí 360°. Nedělní politickou debatu přes léto nahradí Nedělní speciál: Česká politika. Partie Terezie Tománkové se má vrátit 30. srpna velkou předvolební debatou 40 dní do voleb.
Tematické stanice Primy doplní hlavní program žánrovými cykly. Prima Max nabídne dobrodružné filmy Honba za diamantem, Honba za klenotem Nilu a Smrt na Nilu, ale také československé krimi z Národního filmového archivu. Prima Cool uvede všech jedenáct řad seriálu Taková moderní rodinka a sobotní večery věnuje filmům s mimozemskou tematikou, mimo jiné sérii Vetřelec. Prima Krimi spoléhá na Vraždy u jezera a Detektiva Endeavoura Morse. Prima Love opráší turecké seriály a romantické thrillery, Prima Zoom dokumenty o přírodě, oceánech, žralocích i železnici.
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