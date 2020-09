Trh selhal, jsou potřeba noví dodavatelé, řekli Britové a USA na pražské 5G konferenci

Minulý týden proběhnuvší druhý ročník mezinárodní The Prague 5G Security Conference přinesl spuštění databáze pro sdílení postupů v bezpečných 5G sítích (Prague 5G Repository), jednotlivá jednání ale byla veřejnosti skrytá. Náznaky toho, co mimo jiné bylo centrem debat, přinesly dokumenty zveřejněné americkou a britskou vládou. Jde mimo jiné o čím dál větší zájem o prosazení otevřeného standardu OpenRAN, který by do budoucna mohl být používaný v přístupových částech mobilních sítí.

OpenRAN má, zjednodušeně řečeno, zmenšit závislost operátorů na dodavatelích typu Huawei, Ericsson nebo Nokia a zároveň rádiové sítě změnit na více transparentní a interoperabilní. Tlaky na brzký rozjezd OpenRAN přicházejí s tím, jak se zejména západní státy obávají Huawei a čínské vlády.

„Většina součástí 5G sítí dnes bohužel pochází pouze od několika málo dodavatelů s tím, že Huawei je největší. Tento nedostatek diverzity může z pohledu hledání cenově dostupného řešení pro některé operátory znamenat výzvu. Technologické inovace naštěstí poskytly novou cestu, jak toto řešit. Otevřené RAN mohou transformovat architekturu 5G sítí, snížit náklady a zvýšit bezpečnost,“ uvedl na pražské konferenci dle dokumentu (PDF) šéf amerického regulátora FCC Ajit Pai.

„Technologie OpenRAN už nyní ve Spojených státech a po celém světě ukazují slibnou budoucnost a veřejný i soukromý sektor by měly pokračovat ve spolupráci s cílem nasazení této technologie,“ dodal Pai.

Odstranit Čínu

Zvyšování nákladů je v bojích o budoucí podobu 5G běžný argument. Používá ho i Huawei, ale trochu jinak než USA. Čínský podnik uvádí, že jakmile nebude do výstavby 5G sítí vpuštěn, konkurence se zmenší ještě více, což bude mít vliv na zvyšování cen.



Autor: NÚKIB Ředitel NÚKIBu Karel Řehka na The Prague 5G Security Conference

USA ovšem nadále čínskému podniku nevěří, což opět rozvádí odkazovaný dokument FCC. Pai v něm připomíná, že americká vláda chce po tamních providerech odstranit prvky od Huawei a ZTE ze sítí. Náklady na to mají dosáhnout minimálně 1,84 miliardy dolarů. „S kongresem pracujeme na zajištění potřebného financování,“ uvedl šéf FCC s odkazem na to, že náhradu čínských technologií má providerům uhradit daňový poplatník.

Ajit Pai dále zdůraznil, že FCC v květnu loňského roku zamítla žádost operátora China Mobile o vstup na americký trh. Američané nyní žádají po dalších čtyřech operátorech, které už licenci of FCC drží a ve kterých působí čínský stát, aby FCC přesvědčili, proč jim licence nezrušit. Jde o China Telecom, China Unicom, Pacific Networks a ComNet.

Trh selhal

O nutnosti něco udělat s přítomností omezeného množství dodavatelů na trhu s vybavením mobilních sítí na pražské konferenci mluvili také Britové. Ministr pro digitální infrastrukturu Matt Warman obvinil trh. „Selhání trhu nás přivedlo do současné pozice, kdy je trh konsolidovaný na hrst rozsáhlých dodavatelů,“ řekl Warman. Do budoucna je podle něj nutné zajistit, aby se tak již nestalo.



Autor: NÚKIB Český kyberatašé ve Spojených státech Daniel Bagge na The Prague 5G Security Conference

I on se proto zaměřil na OpenRAN a mezinárodní standardizovanou spolupráci. „Vodafone nedávno oznámil první OpenRAN lokalitu ve Velké Británii, konkrétně ve venkovní oblasti Walesu. Tento nový přístup má schopnosti nás učinit méně závislými na současných velkých dodavatelích a má šanci najít cesty ke snížení cen nasazováním mobilních sítí a zvyšováním jejich odolnosti,“ sdělil britský ministr.

Vodafone o možném budoucím nasazení OpenRAN mluví i v Česku, například u spuštění prvního 5G provozu v Karlových Varech. Prozatím se ale odvolává spíše na testy mateřské společnosti právě v Británii. Někteří další operátoři pak často mluví o tom, že OpenRAN zkoumají, ale že ještě nejde o technologii zcela připravenou na produkční nasazení.