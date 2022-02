Turris je nejlepší pro OpenWRT, nová verze DOSu, nové Ryzeny i na starých čipsetech

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Český router Turris Omnia je opět nejlepším zařízením pro provoz OpenWRT. Alespoň podle žebříčku RottenWifi pro rok 2022. Autorovi se líbí výkon a pokrytí, výchozí bezpečnost, reportování podezřelých aktivit a další. Následují značky od Zyxel, Linksys, TP-Link a Netgear.

Většinou je to západ, kdo odhaluje, jak různé hackerské skupiny spolupracují s čínskou vládou. Tentokrát je to naopak. Čínští výzkumníci z Pangu Lab objevili backdoor používaný skupinou Equation Group s vazbami na americkou NSA. Pangu má historii v jailbreacích iPhonů. Kauzu popisuje The Hacker News.

VR svět Horizon Worlds od společnosti Meta údajně používá 300 tisíc lidí měsíčně. Služba je zatím dostupná jen ve Spojených státech a Kanadě. V tomto prvním pokusu o metaverse, který se podobá třeba českému Somnium Space, už vzniklo deset tisíc různých prostředí.

Meta také oznámila, že pracuje na několika projektech spojených s prvky umělé inteligence, které mají pomoci vzniku její vize metaverza. Týká se to samozřejmě hlasového ovládání, ale také chatování s virtuálními asistenty, rozpoznávání řeči nebo překladů.

Sony ukázalo podobu headsetu PlayStation VR 2, který byl oznámen už dříve. VR brýle mají mít haptickou odezvu v ovladačích, sledování pohybů očí, obnovovací frekvenci 90 až 120 Hz, připojení přes USB-C a až 4K obraz se 110 stupni úhlu pohledu. Datum uvedení na trh a cena nebyly oznámeny.

Intel přichází s novými notebookovými procesory Alder Lake. Opět kombinují malá úsporná a velká jádra. Spotřebu se podařilo srazit na 28, 15 a devět wattů. Nabídka doplňuje dříve vydané 45W modely. Intel slibuje, že by se výkonově měl dostat nad Apple M1 Pro. Intel rovněž vyvíjí údajně velmi úsporné Xeony s E-jádry. Kódové označení mají Sierra Forest.

Nový mikrokód pro procesory AMD Ryzen je problémový a je doporučeno jej nenasazovat. AMD pro výrobce desek poskytlo AGESA 1.2.0.5, který ovšem snižuje výkon procesorů, objevují se nestabilní RAM a problematické je i přetaktování nebo vyšší teploty.

Od AMD ale i pozitivní zpráva. Gigabyte přidal k prvním dvěma deskám s čipsety B350 a X370 podporu Ryzenů 5000. AMD původně nechtělo zavést podporu ani u novějších čtyřstovkových čipsetů, nakonec šlo ale ještě více do historie. Krok Gigabyte rozebírá Cnews.cz. V budoucnu se zřejmě přidají i další výrobci.

MSI nebude k základním deskám přibalovat papírové manuály. Vystačit si budeme muset s těmi digitálními. Firma argumentuje ochranou životního prostředí a podobně.

Americký SecurityScorecard kupuje česko-slovenské Lifars. V SecurityScorecard má investice fond Evolution Equity Partners, za kterým stojí bývalí manažeři a akcionáři AVG, mezi partnery je i Karel Obluk. Lifars dodává digitální forenzní a další služby třeba FBI.

TSMC má problémy zlepšit výtěžnost 3nm výroby čipů, tvrdí DigiTimes. To by mohlo narušit budoucí plány, například AMD chce 3nm proces využít u Zen 5 (letošní Zen 4 bude na 5 nm). TSMC informace nepotvrdilo.

Tchaj-wan má také obecně nedostatek odborníků na výrobu čipů. Výrazně roste poptávka, kterou lidské kapacity nestíhají doplňovat. TSMC má problém shánět lidi, což se promítá i na chystanou výstavbu továrny v Arizoně, která je ve skluzu, referuje Nikkei Asia. Je to další z řady problémů v polovodičovém ekosystému, kde chybí suroviny, chemikálie, kapacity a tak dále.

Labutí píseň Centaur Technology. Byl otestován její poslední čip postavený na x86, který už se zřejmě nedostane na trh. Důvodem je mimo jiné vykoupení lidí ze strany Intelu. Testy probírá Cnews.cz. O Centauru, VIA a čínských procesorech Zhaoxin také v našem rozhovoru.

Po pěti letech vyšla nová verze FreeDOS. Minimální instalace FreeDOSu 1.3 zabere 20 MB, plná se dostane na 275 MB. Součástí je jádro 2043, podpora FAT32 pro 8086 nebo FreeCOM 0.85a.

Japonské KDDI jako první na světě nasazuje komerční standalone 5G síť postavenou na OpenRAN. Rozbíhá se ve městě Kawasaki. Mezi dodavateli figurují Samsung a Fujitsu. Do OpenRAN se vrhá i Dell s Marvellem, nabízí akcelerační kartu. Ekosystém OpenRAN se tak pomalu rozrůstá a třeba i někdy dojde na představy politiků, že vznikne silná alternativa k Huawei a dalším.

Intel kupuje firmu Linutronix, kterou rozjeli dlouholetí vývojáři linuxového jádra. Linutronix se soustředí na používání Linuxu v průmyslovém prostředí. Intel chce nechat firmu fungovat samostatně a podporovat ekosystém.

Cloudflare za 162 milionů dolarů získává podnik Area 1 Security. Ten vyvíjí cloudovou platformu, která pomáhá filtrovat phishing v e-mailových aplikacích. Darktrace zase za 47,5 milionu eur kupuje Cybersprint.