Nové logo, Nový York. Se změnou grafiky pomohli Nově za oceánem

Po sedmi letech mění televize Nova své logo a vizuální styl. Vrací se k modré jako hlavní barvě, kterou doplňují červená a bílá. Barevné schéma odkazuje na polovinu 90. let, kdy Nova vznikla. Symbol v logu také připomíná první značku z let 1994–1997. Je to záměr, v internetové době chce připomenout své kořeny.

„Chtěli jsme si půjčit i trošku toho, co pro diváky byla Nova v době, kdy před třiceti lety začínala vysílat,“ potvrdil marketingový ředitel Jakub Strýček. „Naším cílem bylo zachovat dědictví, které s sebou značka Nova nese, ale zároveň najít nové, moderní pojetí, aplikovatelné na všechny současné i budoucí způsoby komunikace. Hledali jsme grafický symbol jasně rozpoznatelný napříč všemi platformami,“ dodala šéfka kreativy Jana Vavreková.

Zdroj: YouTube.com

Pro Novu byla dlouhodobě charakteristická spirála, teď písmeno „o“ proměnila v „nekonečnou smyčku“. Animace zveřejněná u příležitosti představení nové identity ukazuje, že opravdu vychází z loga z roku 1994. Zpracování však respektuje moderní digitální platformy.

Zdroj: YouTube.com

Vývoj nového loga s navazující grafikou hlavního kanálu zabral skoro celý rok. Na změně vizuální podoby televize Nova se podílela americká agentura LoyalKaspar. Kanceláře má v New Yorku, vymyslela například podobu značek pro streamovací služby Disney+, Paramount+ nebo Peacock. Její kreativci připravili také balík znělek pro MTV.





„Tím ale pro tuto chvíli nekončíme, nový vizuál totiž brzy dostane i stanice Nova Cinema, která si to jako čtvrtá nejsledovanější stanice u nás bezpochyby také zaslouží,“ oznámil šéf Novy Daniel Grunt.

Další vedlejší kanály Novy si zatím ponechají původní loga i grafiku. Jejich značky sice obsahují slovo Nova, to ale není ztvárněné přímo formou loga odvozeného od hlavní stanice, takže změna ještě může počkat.

Nemění se ani identita streamovací platformy Voyo, kterou mateřská skupina CME rozvíjí jako mezinárodní produkt pro několik trhů.

Do nového designu se vysílání hlavního kanálu přepnulo v pátek 9. srpna ráno. Logo v levém horním rohu obrazovky zůstává v decentně bílé a poloprůhledné variantě. Mohou ho doplnit další identifikátory, například symbol HD nebo informace o věkové přístupnosti (dříve to byl půlměsíc, dnes jde o text 18+). Autorem hudby v identech je Václav Noid Bárta.

Kromě vysílání a sociálních sítí se logo už objevilo nad vchodem do Novy na pražském Barrandově. Vizuální styl už pomáhá propagovat novinky pro podzimní vysílací schéma. Ve staničních identech pózují seriálové tváře nebo moderátorská dvojice Televizních novin, Lucie Borhyová a Rey Koranteng. Ale ani design zpravodajství se nemění.

Podzim nejen s Donutilem

Nova na podzim vyzkouší trochu jiný typ seriálu. Televizní dramatická tvorba u nás většinou přepíná mezi kriminálkami a komediemi, v produkci společnosti Bionaut ale vznikl příběh o nadpřirozených událostech. „Podobných seriálů u nás moc nevzniká, pokud vůbec. Přitom jde o celosvětově velmi populární žánr, který i český divák jistě ocení,“ myslí si producent Vratislav Šlajer.

Na Záhadné případy si diváci musí počkat na konec října, dočkají se však osmi epizod se třemi členy hereckého klanu Donutilových. V hlavní roli léčitele se objeví Miroslav Donutil. Z programových plánů vyplývá, že seriál obsadí nedělní hlavní vysílací čas, jakmile skončí reprízy čtvrté série oblíbené Policie Modrava.

Druhou novinkou bude páteční vztahový seriál Taneční, který pro Novu natočil režisér Jiří Vejdělek. Děj se točí kolem tanečního a zároveň manželského páru v podání Jitky Ježkové a Saši Rašilova. Dvojice začne pořádat taneční pro středoškoláky, zkušený taneční mistr se ale bude muset rozhodnout, jestli bude vést manželku jenom na parketu, nebo i v životě. Televize neoznámila konkrétní datum vysílání, v dosud zveřejněných programových plánech jsou zatím na páteční večery zařazené filmy.

Ve středu večer zůstává Nova věrná pořadům s tématem vaření. Soutěž Masterchef tentokrát nechala odpočinout a od 28. srpna místo ní uvede českou verzi reality show Hell’s Kitchen. Účastníci jsou profesionální kuchaři, kteří ve dvou týmech soutěží o místo šéfkuchaře ve dvou restauracích Radka Kašpárka. Vítěz si kromě prestižní pozice odnese 2,5 milionu korun.

Radek Kašpárek divákům Novy není neznámý, v Masterchefovi totiž působil jako jeden z porotců. Soutěž Hell’s Kitchen rovnou moderuje a soutěžícím také osobně zadává úkoly. Pekelná kuchyně vychází z americké podoby mezinárodního licencovaného formátu.

Někdy v průběhu podzimu se ve vysílání Novy a na streamovací platformě Voyo objeví další licenční reality show Bachelor Česko. Na Slovensku už dvě řady uvedla Markíza pod názvem Ruža pre nevestu, na našem trhu tento formát poprvé běžel už v roce 2007 pod názvem Nevěsta pro milionáře. Skupina dívek se v reality show uchází o přízeň svobodného muže, který je přes den zve na výlety a rande. Večer pak na jednu ze soutěžících nezbude růže a tím vypadne ze hry.

Natáčelo se v luxusní vile na řeckém ostrově Rhodos, průvodkyní pořadem bude Zorka Hejdová. Té na Nově přezdívají „ambasadorka lásky“, protože kromě Bachelora uvede také další sérii reality show Love Island Česko & Slovensko.

V sobotu večer od 31. srpna do začátku listopadu budou na obrazovkách soutěžit známé osobnosti v improvizační show Možné je všechno!. Také tento pořad se zakládá na mezinárodní licenci, původně ho vymysleli ve Francii a dnes ho pod názvem Anything Goes kupují stanice po celém světě.





Komediální show vystavuje herce a další umělce nečekaným situacím. Absolvují třeba vědomostní kvíz při zápasu v judu, musí sehrát scénku na nakloněné rovině, zavěšení vzhůru nohama, potmě a podobně. Moderátor Pavel Zedníček do každé z deseti epizod pozve vždy šest slavných hostů. Mezi nimi budou například Ondřej Sokol, Eva Burešová, Marek Taclík, Petra Nesvačilová, Jakub Štáfek, Jitka Čvančarová, Jiří Mádl, Hana Vagnerová, Martin Pechlát a další.

Herec Pavel Zedníček je zároveň jednou z tváří seriálu Jedna rodina, který bude mít od 27. srpna nové díly vždy v úterý a ve čtvrtek. „Závěrem jarní sezony se naše postavy ocitly na velkých životních křižovatkách. My jsme se v ději posunuli o půl roku, takže se s tím prvotním šokem nějakým způsobem už vyrovnaly, ale jsou stále v nových životních situacích, kterým musí čelit,“ poznamenal kreativní producent Ondřej Elbel.

Šestá řada Kriminálky Anděl (každé pondělí od 26. srpna) se zaměřuje i na současné fenomény. Díly se tak budou věnovat násilí mezi dětmi a dětskými gangy, pojišťovacím podvodům, gamblingu nebo černému obchodu s léčivy. Aby vyšetřování bylo autentické, tvůrci úzce spolupracují s odbornými poradci z řad současných kriminalistů i bývalých elitních policistů. Ačkoli příběhy podléhají autorské licenci, inspirace přichází i z policejních archivů nebo případů, které vycházejí z osobní či zprostředkované zkušenosti poradců-kriminalistů.

Nedělní podvečery přinesou novinku v podobě pravidelných speciálů vědomostní soutěže Na lovu. Od 1. září bude vždy od 18.05 hod. hvězdný díl s delší stopáží, kde se známé osobnosti svými vědomostmi pokusí získat peníze na charitativní účely. V podzimní sezoně se do souboje s lovci pustí například Petr Čtvrtníček, Xindl X, Kateřina Neumannová, Jiří Langmajer, Tomáš Jeřábek, youtuber Stejk nebo Eva Adamczyková.