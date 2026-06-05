V ČR bude vyrábět servery pro AI další firma, Nvidia vydala procesor pro notebooky, Anthropic půjde na burzu

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?
V Česku bude vyrábět servery pro umělou inteligenci další společnost. Francouzský Bull rozjíždí produkci ve Foxconnu v Pardubicích, kde se dlouhodobě produkují například osobní počítače. AI servery u nás dělá také Hewlett Packard Enterprise (HPE), který je dělá také u Foxconnu, ale v Kutné Hoře (produkci rozšíří, současné testovací datacentrum o výkonu 10 MW bude mít kolem 35 MW). Bull byl nedávno koupen francouzskou vládou od firmy Atos (Eviden) jakožto klíčový dodavatel státního sektoru nebo jaderného programu. Bull je konkurencí pro HPE a jediný relevantní výrobce superpočítačů v Evropě, který toto know-how aplikuje i na AI servery a clustery. Bull má dlouhodobě tým odborníků v Praze, kteří řeší mezinárodní projekty, včetně Jupitera, nejrychlejšího superpočítače Evropy v Německu. Bull také koupil českou firmu DataSentics, která je součástí jeho AI strategie. V Pardubicích se každopádně budou dávat dohromady stroje například s nejnovějšími Nvidiemi (Vera Rubin). Bull je také dodavatelem serverů s prvním evropským serverovým procesorem. Z Česka se stala důležitá centrála produkce serverů, Inventec a Wistron je z Brna dodávají Metě, Microsoftu nebo Amazonu.
Nvidia konečně oznámila vlastní procesor pro osobní počítače. Jmenuje se RTX Spark a určen je pro notebooky. Mělo by jít o vážnou konkurenci pro AMD a Intel. RTX Spark kombinuje 20 procesorových jader ARM (Grace), 6 144 jader CUDA, GPU s výkonem GeForce RTX 5070 a 128 GB sdílené paměti LPDDR5X. RTX Spark vychází z čipu GB10, který je osazen v AI minipočítači DGX Spark. Nový čip je určen pro Windows, Nvidia tedy úzce spolupracuje s Microsoftem. Ten už se několik let snaží připravit svůj operační systém pro ARM, protože vidí, jak se převod povedl Applu v případě vlastních čipů ARM a macOS. Microsoft sám chystá notebook Surface Laptop Ultra (bude i dev kit) a přidají se tradiční výrobci notebooků. Uvidíme, zda to bude větší úspěch, než ARM čipy Qualcomm Snapdragon, které v noteboocích zatím mají malý podíl. Qualcomm teď představil levnější verzi Snapdragon C, objevit se má v dostupnějších noteboocích.
Nvidia také představila stolní AI počítač DGX Station. Jeho součástí je čipy GB300 Grace Blackwell Ultra a 748 GB sdílené paměti. Spotřeba může činit až 1 600 wattů, cena je 85 až 100 tisíc dolarů, tedy až 2,5 milionu korun.
Anthropic vydal model Claude Opus 4.8. Například rychlý režim by měl být více než dvakrát rychlejší. Model by měl lépe informovat v případě, kdy si v něčem není jistý, používat praktické znalosti nebo lépe zdůvodňovat.
Anthropic se chystá na burzu. Firma už vyplnila papíry S-1 a před pár dny nabrala další investici ve výši 65 miliard dolarů. Hodnota startupu má být 965 miliard dolarů. Teď bude zajímavé sledovat, jak pozici ohodnotí běžní investoři. Anthropic také může posloužit jako indikátor toho, jak se podobné AI firmy budou rozvíjet, bude totiž možné pravidelně nahlížet do jejich hospodaření.
Marvell má být další firmou s hodnotou přes bilion dolarů. Na Computexu to uvedl Jensen Huang z Nvidie. Akcie za týden přidaly 52 procent, tržní hodnota je ale “pouze” 260 miliard dolarů. Marvell představil nový čip pro switche v datacentrech, který zvládá 102,4 Tb/s. Po těchto věcech je teď kvůli stavění obřích AI clusterů poptávka, Marvell ale na trhu zdaleka není sám. Například Broadcom už dříve uvedl Tomahawk 6. V síťařině je navíc silná samotná Nvidia.
OpenAI má údajně přes miliardu aktivních uživatelů měsíčně. Číslo bylo dosaženo zhruba tři roky od spuštění. Služba roste rychleji než Instagram, YouTube, TikTok nebo Google Maps. Anthropic roste ještě rychleji, meziročně o 640 procent.
Jízda kolem AI se mírně přelévá i do Evropy. Největší zdejší čipová firma STMicroelectronics zaznamenává pěkný růst akcií, protože očekává zdvojnásobení dodávek do AI datacenter (napájecí elektronika, SiC, GaN, mikrokontroléry a podobně). STMicro má inženýrské centrum i v Praze.
Počet uživatelů vyhledávače DuckDuckGo vyrostl o 30 procent. Důvodem je oznámení Googlu, že v jeho vyhledávání bude stále významnější podíl AI.
Evropská unie má odteď vyslance pro umělou inteligenci v průmyslu. Stal se jím bývalý šéf SAPu a dnes předseda představenstva Siemensu Jim Hagemann Snabe. Měl by radit Evropské komisi v tom, jak postupovat a podpořit byznys.
Microsoft představil jeho vlastní AI modely MAI. Naznačuje to, že se nebude chtít tolik spoléhat na OpenAI nebo Anthropic a že to zkusí po svém. Mezi novinky patří MAI-Thinking-1, tedy přemýšlecí model s bilionem parametrů a kontextem 256 tisíc tokenů. MAI-Code-1-Flash slouží k rychlému programování. MAI-Transcribe-1.5 umí přepisovat slovo na text a naopak, umí i češtinu. MAI-Voice-2 je hlasová syntéza bez podpory češtiny. Také je zde generátor obrázků MAI-Image-2.5.
Microsoft oznámil Project Solara pro novou generací zařízení poháněných AI agenty a Androidem. Stroje tohoto typu budou spojeny s cloudem Azure a vyrábět je budou partneři na základě specifikací Microsoftu.
Microsoft vydal zatím testovací verzi vylepšeného Terminálu. Jmenuje se Inteligentní Terminál a pracovat v něm lze se zapojením AI. Do Terminálu lze připojit stávající agenty (pře ACP), použít GitHub Copilot nebo pracovat s CLI.
Microsoft také umožní více používat klasický Terminál jako Linux. Firma vydala zdarma dostupný nástroj Coreutils for Windows, který do Terminálu přidá grep, coreutils nebo findutils.
Průzkumník ve Windows má několik příjemných zlepšení. Microsoft například přidal podporu zdvojených lomítek nebo zadávání adres v uvozovkách.
Webové stránky mohou sledovat návštěvníky díky aktivitě disků SSD. Jde o techniku nazvanou FROST. Lze měřit časování operací I/O na SSD, takže lze zjistit například to, jaké stránky si návštěvník prohlíží.
Populární webové servery jsou zranitelné vůči chybě HTTP/2 Bomb. Výchozí konfigurace protokolu HTTP/2 umožňuje útok DoS s možností rychlého vyčerpání operační paměti. Týká se to serverů Nginx, Apache, IIS, Envoy a Cloudflare Pingora.
AMD bude podporovat současnou generaci AM5 i v rámci architektury Zen 7, tedy minimálně do roku 2029. Na současných deskách by tak měly běžet dvě další generace procesorů (Zen 6 je v přípravě), a to pouze s aktualizací BIOSu (UEFI). Právě tato dlouhodobá podpora vyhrává AMD řadu zákazníků. Desky AMD také získají funkci EXPO ULL pro možnost provozu pamětí s vysokou frekvencí.
AMD vrací na trh procesor Ryzen 7 5800X3D. Jde o první procesor s 3D V-Cache (96 MB). AM4 tedy žije dál, důvodem je vysoká cena pamětí DDR5 používaných u novější platformy AM5. Na trh dále přichází Ryzen 7 7700X3D, tedy alternativa k 7800X3D s o něco nižší frekvencí.
Je zde nová grafická karta AMD Radeon RX 9070 GRE. Jde o osekanou verzi 9070, která o něco výkonnější než 9060 XT. K dispozici má na dnešní dobu rozumných 12 GB VRAM. Cena má činit 549 dolarů.
Dell představil vyzyvatele pro notebook MacBook Neo. Jde o další iteraci Dell XPS 13, která bude cenově startovat na 699 dolarech (599 dolarů pro studenty). Váha bude jeden kilogram a použijí se procesory Intel (od Core 5 320 výše). Dell na rozdíl od Applu poskytne podsvícenou klávesnici.
Je zde prototyp desky plošných spojů postavené na tekutém kovu. Firma Itera místo měděných spojů používá kombinaci tekutého kovu na skleněném substrátu, vše je řízeno elektrickým polem.
Byly představeny první routery s podporou Wi-Fi 8. A to i přesto, že finální specifikace budou k dispozici v roce 2028. TP-Link ukázal model Archer 8, nabídne propustnost 46,1 Gb/s. Asus přispěchal s modelem ROG Rapture GT-BN98 Pro.
Bývalý zaměstnanec Googlu byl obžalovaný z insider tradingu. Na Polymarketu sázel na to, kdo budou nejvíce vyhledávané osobnosti na Googlu v roce 2025. Měl tak získat 1,2 milionu dolarů. Odhalen byl díky převodu krypta.
Čína už má srovnatelný podíl v NAND čipech jako Micron nebo SanDisk. Jde o firmu YMTC, která vyrábí pokročilé čipy NAND včetně vlastních disků SSD. Jeden povedený jsme na Lupě testovali. YMTC navíc rozšiřuje výrobu.
Předseda představenstva Huawei uvedl, že americké čipové sankce vůči Číně pomohly. A to v tom smyslu, že se mobilizovaly snahy a kapitál vybudovat si vlastní průmysl tohoto typu. Není to nic nového, západní čipové firmy americkou vládu na toto téma několikrát upozorňovaly. Čína dělá pokroky, ale hlavně v oblastech jako litografie pořád není tak daleko a naráží na hodně limitů.
Čína potichu převzala vlastnictví více než 11 tisíc německých patentů. Má jít o systematické vysávání technologického know-how, které ze strany Číny probíhá v celé Evropě.
Strava ruší bezplatný přístup k API. Firma se chystá na burzu a hledá nové zdroje příjmů. Minimální sazba nyní bude 999 korun ročně.
Apple otevře první vývojářské centrum v Evropě. Konkrétně půjde o Apple Developer Center v Berlíně, která poskytne podporu, setkávání komunity a tak dále. Německo je pro Apple silný hub, například v Mnichově má centrum pro návrh čipů.
Polovodičový trh letos vyroste o 90 procent na 1,51 bilionu dolarů. Je to hnané hlavně AI. Naopak trh s chytrými telefony by se mohl propadnout o skoro 14 procent. Důvodem je opět AI, paměti jsou kvůli ní drahé, což dopadá na spotřební elektroniku.
Meta vyčleňuje VR aplikaci Supernatural do samostatné entity. Jde o další pohrobek snah Mety o vytvoření metaverze, což firmu vyšlo na vysoké desítky miliard dolarů bez výsledků a návratnosti. Supernatural je fitness appka pro VR.
IBM a Red Hat investují pět miliard dolarů do zabezpečení dodavatelských open source řetězců. Zapojit se má 20 tisíc vývojářů v kombinaci s umělou inteligencí.
Jihokorejský startup XCENA získal investici 135 milionů dolarů na odstranění úzkého hrdla ve výpočtech kolem AI. Startup vyvíjí výpočetní paměťový řadič, takže je možné zpracovávat data blízko paměti a obejít tak neustálé posílání mezi CPU, pamětí a GPU. Hodnota firmy je nyní 570 milionů dolarů.
Asana za 75 milionů dolarů kupuje firmu StackAI. Ta vyvíjí agentní systémy pro práci ve firemních systémech typu Salesforce.
Čtení na Root.cz a Cnews.cz:
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