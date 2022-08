Všichni si oddechli, Britové schválili spojení Avastu a Nortonu. Jejich obavy byly mimo

Britský antimonopolní úřad předběžně schválil spojení firem Avast a NortonLifeLock v transakci za 8,6 miliardy dolarů. Investoři si po neustálých odkladech rozhodnutí oddechli, což se projevilo i čtyřicetiprocentním růstem akcií Avastu na pražské burze. Původní britské obavy o možném snížení konkurence ale byly přinejlepším zvláštní a paradoxní. Česko-americké duo se spojovalo právě z toho důvodu, že na trhu přituhuje, což teď došlo i regulátorovi CMA.

„Nabídka softwaru pro kybernetickou bezpečnost spotřebitelům se rychle vyvíjí. Poskytovatelé placených i bezplatných služeb své produkty neustále zdokonalují, aby vyhověli různým a měnícím se potřebám zákazníků,“ shrnuli jasně Britové. Nyní své rozhodnutí ještě musí posvětit finálním verdiktem.

Jeden silný konkurent v podobě Kaspersky Lab sice ze západního trhu v podstatě zmizel, protože pochází z Ruska a uživatelé v něj nemají důvěru, případně ho cíleně bojkotují, jinak je ale ekosystém dodavatelů dostatečně rozmanitý.

Sílící Microsoft Defender

Britský regulátor ve své zprávě zmínil jednu konkrétní společnost, kterou je Microsoft. Úřad naznal, že bezpečnostní aplikace Defender, kterou Microsoft zdarma přibaluje jako součást na počítačích dominantního operačního systému Windows, je pro spotřebitele stále důležitější alternativou.

Defenderu se odborníci dlouhou dobu smáli. Microsoft ale patří k největším investorům do kybernetické bezpečnosti na světě, protože na spolehlivosti jeho produktů záleží jeho renomé. „Microsoft vylepšil svoji bezplatnou aplikaci tak, že nyní nabízí stejně dobrou ochranu jako mnohé produkty nabízené specializovanými dodavateli,“ uvedl CMA s tím, že Defender „pravděpodobně dále posílí postavení Microsoftu jako konkurenta do budoucna“.

Ostrovní regulátor tedy cituje přesně ty samé obavy, které už firmy typu Avast mají několik let. Nějakou dobu se dokonce zdálo, že někteří z dodavatelů antivirů proti Microsoftu vystartují s tím, že zneužívá dominantního postavení. A to tím, že antivir zdarma protlačuje jako součást Windows podobně, jako dříve Internet Explorer. Za to si od Evropské komise vysloužil tučnou pokutu.

Trh ale naznal, že bude lepší se soustředit na vlastní inovace a neřešit právní spory. Společnosti jako Avast nebo slovenský Eset neslyší rády, když jsou označovány jako antivirové firmy. Dávno už totiž nedělají jen antiviry, ale komplexní balíky pro digitální ochranu.

„Jednu dobu jsme tomu [debatování s Microsoftem] věnovali zvýšenou pozornost. Ve výsledku je to ale mrhání energie a vkládání prostředků jinam, než bychom měli. Microsoft má zároveň bohatou historii v tom, když ho úřady začnou obviňovat a vyšetřovat kvůli monopolnímu postavení. Dávají si na to pozor,“ řekl mi výkonný ředitel Esetu Richard Marko. Dodal, že Microsoft výrazně mění kyberbezpečnostní byznys.

Defenzivní krok s mračny na obzoru

Výkonný ředitel Avastu Ondřej Vlček loni v srpnu při oznámení obchodu s NortonLifeLock uvedl, že fúzi s významným konkurentem zčásti považuje za defenzivní krok s mračny na obzoru. Vedle sílícího Microsoftu upozornil na celou skupinu společností označovaných jako Big Tech, kam spadají například Apple nebo Google.

Tyto kolosy jsou v kyberbezpečnosti rovněž aktivní. Byť nemusí dělat antiviry, zaměřují se na věci okolo. Google se mimo jiné hodně zaměřuje na ochranu identit, protože je živ z uživatelských dat a nechce, aby útočníci kompromitovali účty uživatelů. Apple se zase snaží ze svých uzavřených zařízení udělat nedobytnou pevnost.

„Konkurenční prostředí je složitější než bývalo a není to pouze o zavedených hráčích,“ sdělil Vlček. Vedle Big Techu do hry přibývají mladé startupy s tím, jak do kyberbezpečnosti teče čím dál větší množství peněz. Avast chce spojením s konkurencí tomuto tlaku čelit a mít větší finanční i produktové možnosti. Podobně už v minulosti kupoval AVG.

Hledání nových zdrojů příjmů je pro původní antivirové hráče poměrně těžké. Jednu dobu to vypadalo, že by antiviry mohly být i na chytrých telefonech, to se ale ukázalo jako nefunkční model. Místo toho se dodavatelé snaží chodit za operátory a vyvíjet pro ně produkty pro odchytávání „breberek“ na síťové úrovni.

Avast se zároveň rozhodl risknout neprobádanou oblast. Koupí dvou zahraničních firem a investicemi do výzkumu a vývoje chce nastartovat byznys s decentralizovanou identitou postavenou na blockchainu. Prozatím se mu to rozjíždí v Kanadě.