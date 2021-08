Je to i defenzivní krok s mračny na obzoru, říká Avast k obřímu spojení s Nortonem

V úterý pozdě večer oznámené spojení české společnost Avast a jeho amerického konkurenta NortonLifeLock je mimo jiné reakcí na sílící roli technologických gigantů označovaných jako Big Tech. Microsoft nebo Google nabízí vlastní bezpečnostní produkty, na což je třeba reagovat. “Je to i trochu defenzivní krok a vidíme jistá mračna na obzoru,” uvedl na dnešním sezení s novináři šéf Avastu Ondřej Vlček.

NortonLifeLock s Avastem sfúzuje a akcionářům české firmy za jejich podíly vyplatí až 8,6 miliard dolarů (v přepočtu cca 190 miliard korun) ve finančním vyrovnání a svých akciích.

Podle Vlčka je trh s kybernetickou bezpečností u koncových uživatelů do jisté míry stále zaseknutý v konceptu antivirů a nedokázal se plně transformovat do moderního systému 21. století. Tyto změny jsou dle šéfa Avastu možné, ale “budou vyžadovat velkou škálu a hodně finančních prostředků.” Právě spojení dvou silných hráčů má přinést potřebný kapitál, a to jak finanční, tak lidský.

“Konkurenční prostředí je složitější než bývalo a není to pouze o zavedených hráčích,” navázal Vlček. Vedle Big Techu se na trhu rojí desítky až stovky talentovaných startupů, které se snaží pozici velkých značek podkopat. “Škála bude opravdu důležitá,” zmínil opět Vlček.

Situace je tedy podobná té, když Avast před několika lety kupoval rovněž české AVG. I zde bylo třeba obstát v konkurenčním prostředí a vybudovat větší a silnější společnost.

Spojením Avastu a Nortonu vznikne jedna z dvaceti největších softwarových firem světa, která bude mít více než půl miliardy uživatelů na obou stranách Atlantiku a doplňující se produkty. Zatímco Avast je silný v ochraně soukromí, Norton má navíc moduly pro ochranu před krádežemi identit. V antivirové části se firmy překrývají. Lze očekávat větší tlak na předplatné softwaru (Norton 360 a Avast One).

Vlček věří, že spojením se dosáhne na větší geografický zásah a firma získá přístup na více trhů. Nastat mají synergie v příjmech a dosáhnout se má na značné úspory v hrubých nákladech – má jít o částku kolem 280 milionů dolarů (počítáno jako takzvaný annual run rate). “Výrazně se bude zvyšovat upravený zisk na akcii (EPS),” vzkázal šéf Avastu.

“Budeme mít prostředky pro investiční projekty, výzkum a vývoj a rozvoj nového byznysu,” plánuje dále Vlček. To má pomoci k dalšímu růstu.

Promyšlená akce

S nápadem na spojení přišly obě strany. Asi před rokem a půl získal Norton nového výkonného ředitele Vincenta Piletteho, se kterým byl Vlček v kontaktu. Dvojice se bavila o tom, jak se vyvíjí trh a začala spekulovat nad tím, zda by kombinace nepřinesla výhody.

“Šlo o velmi cílenou a promyšlenou transakci,” řekl Vlček s tím, že Avast nevyhlašoval aukci, že je na prodej a nikdo jiný nabídky nepodal. “Spojení není transakce, která by byla primárně finančně motivovaná.”

Obchod za téměř 190 miliard korun má být fúzí, nikoliv akvizicí, a sídla budou v Praze a Arizoně. Tomu má mimo jiné odpovídat fakt, že nástupnická společnost, do které spadne Avast i NortonLifeLock, dostane nové jméno. To prozatím není vybráno a vedení společně se zaměstnanci na to má asi devět až deset měsíců. Obě produktové značky Avast i Norton mají být dlouhodobě zachovány.

Nový podnik se následně pošle na newyorskou burzu Nasdaq, kde se obchodují akcie velké části největších technologických firem světa. Avast bude zároveň stažený z burz v Londýně a Praze. Duální listing u nové firmy nastat nemá, mimo jiné kvůli složité administraci. Transakce je financována dluhem.

Obchod musí před dokončením projít složitým procesem. Budou svolány valné hromady obou společností a vše musí projít přes regulátory. Avast očekává, že k dokončení obchodu dojde v polovině příštího roku. Do té doby budou obě firmy fungovat samostatně.

Avast je součástí smíšené nabídky v hotovosti a akciích. Investoří mají možnost volby ze dvou variant. Mohou získat více hotovosti (90 procent) oproti akciím nástupnické společnosti, nebo více cenných papírů, kdy se bere hotovost 31 procent.

Vlček a zakladatelé Avastu Pavel Baudiš a Eduard Kučera volí možnost více akcií. Zůstanou tak významnými akcionáři. To, jak velký podíl tomuto triu zůstane, ještě není zcela jasné. Záleží na tom, jakou možnost si vyberou další akcionáři. Lze ale říci, že 14 až 26 procent akcií v nové firmě budou držet současní akcionáři Avastu. Vlček a Baudiš zároveň budou v představenstvu nového podniku a lidé z Avastu budou součástí vedení.

Podle Vlčka je transakce významnou událostí pro Českou republiku. “Nadále budeme v Česku zaměstnávat odborníky a ve vedení budou Češi,” sdělil Vlček. “Firma se zavazuje, že si v Česku zachová trvalou a značnou přítomnost, přestože bude kótovaná na americké burze.” Dlouhodobé plány ale prozatím Avast nekomentuje.

Dále desítky lidí v Avastu získají likviditu, což by se mohlo promítnout do zdejší ekonomiky. Vlček například zmínil takzvaný Skype efekt v Estonsku. Po prodeji této komunikační aplikace řada lidí zbohatla a začala investovat do startupů. I díky tomu je Estonsko v této oblasti evropským premiantem.