Výrobce iPhonů v Česku rozjel první mimoamerickou produkci superpočítačů pro Hewlett Packard

Tchajwanský výrobní kolos Foxconn, který je známý třeba produkcí iPhonů pro Apple, pokračuje v investicích do hardwarové produkce v České republice. Firma ve svém areálu v Kutné Hoře, kde už několik let vyrábí servery pro Hewlett Packard Enterprise (HPE), otevřela novou halu. V ní začne dávat do kupy superpočítače (HPC) chlazené vodou. Zákazníkem opět bude HPE, které si zde nechá sestavovat například legendární superpočítačovou značku Cray.

HPE doposud kapalinou chlazené superpočítače vyráběla pouze doma ve Spojených státech. Hala v Kutné Hoře je první mimoamerickou základnou, která obslouží zejména Evropu, Blízký východ a Afriku.

Zakotvení v Česku má dva hlavní důvody. Kromě zmiňované již fungující výroby serverů, na což se provozně a investičně dobře navazuje (hotová infrastruktura, procesy na najímání lidí a tak dále), jde o politiku. Evropská unie totiž rozjela program EuroHPC, v rámci něhož se na starém kontinentu instaluje síť superpočítačů. Aktuálně je na to připraveno sedm miliard eur.

Trh se pod tímto stimulem dal do pohybu, čehož chce HPE využít. Americká firma zároveň může hrát na notu současných evropských ochranářských myšlenek, kdy se neustále mluví o technologické suverenitě. Superpočítače se budou vyrábět lokálně, což by zároveň mělo posílit zdejší dodavatelský řetězec. HPE stejně tak může o něco lépe konkurovat francouzskému Atosu, který rovněž patří mezi největší dodavatele HPC a pro HPE je hlavním rivalem v tendrech.

Win-win situace

Pro HPE z toho kouká velký byznys. Společnost už například v rámci EuroHPC vyhrála zakázku na dodávku nejrychlejšího českého superpočítače Karolina na IT4Innovations v Ostravě. Vyšel na 400 milionů korun a další vyšší stovky milionů padnou na provoz. HPE je rovněž dodavatelem nejrychlejšího evropského stroje LUMI ve Finsku, k němuž má Česko rovněž přístup.





Výroba superpočítačů HPE ve Foxconnu v Kutné Hoře:

„Investice každopádně není hnaná pouze politikou. Vidíme růst superpočítačového průmyslu, takže je v tom i běžný byznysový záměr,“ řekl Lupě ředitel HPC a AI v HPE pro Evropu, Blízký východ a Afriku Mark Armstrong. „Registrujeme plno objednávek a v zásobě vidíme velmi významné projekty.“

„Naše kutnohorská expanze je win-win situace. Podporujeme plány zdejších vlád a zároveň posilujeme naší konkurenční výhodu na evropských trzích,“ doplnil Mark Gakker, šéf globálních operací HPE. Podnik má zároveň v Evropě vybudovanou základnu pro umělou inteligenci a superpočítače, v Grenoblu a Madridu dělá i na výzkumu.

Čtyři tuny na jednotku

Vytíženost kutnohorské výrobní linky se bude odvíjet od konkrétních projektů a zřejmě vše bude poměrně flexibilní. Byť poptávka roste, dodávky superpočítačů nejsou tak časté jako u běžného serverového hardwaru. Například nejrychlejší HPC planety, kterým je nyní HPE Frontier s výkonem 1,1 exaflops, obsahuje 94 racků a pomalejší stroje jsou menší.

Montáž vodou chlazených superpočítačů je ale poměrně zdlouhavá. Jen příprava jednoho racku v Kutné Hoře zabere šestnáct hodin práce ve dvou dedikovaných lidech. Nejde o to svařit pár hliníkových plechů a trubek, ale také instalovat drobné rozvody pro kapalinu a podobně. Typický HPC projekt trvá kolem osmnácti měsíců.

Vedle racků se také budou dávat do kupy samotné HPC jednotky. Foxconn bude v Kutné Hoře pro HPE sestavovat systémy Apollo a Cray EX. Racky plně osazené těmito stroji váží čtyři tuny. Po kompletaci se superpočítače testují v samostatné lokalitě, kde jsou připraveny rozvody chladicí kapaliny (voda s různými druhy chemikálií dle požadovaných teplot). Tato část v podstatě připomíná běžné datové centrum – pouze s tím rozdílem, že není třeba řešit požadavky na TIER 3 a podobně. Foxconn má k dispozici 10 MW a freecooling.

1500 serverů denně

Foxconn v Kutné Hoře využívá dlouhodobě fungující výroby serverů. Má zde funkční zásobování a logistiku (řízené přes SAP) a rozjetou řadu procesů – například v tom, jak zaškolovat zaměstnance pro osazování procesorů, aby se nelámaly kontaktní piny, jak manipulovat s mechanickými pevnými disky a tak dále.

Během průchodu výrobní halou zaměřenou na standardní servery lze vidět řadu národností. Produkce tohoto typu je do značné míry manuální, protože u serverů může být obrovské množství konfigurací.

Tam, kde to je jen trochu možné, se ale automatizace zavádí. Kutnohorský tým třeba vyvinul zakladač hotových serverů. Na výstupní kontrolu kvality se zase používá počítačové vidění. Servery jsou svrchu foceny kamerami. Následně se obrázek porovná s natrénovanou databází, takže lze rozpoznat správné osazení komponent. Foxconn na tom spolupracuje s firmou Relimetrics.

Foxconn v Kutné Hoře dokáže vyprodukovat až 1500 serverů denně. Montovna je také vybavena kapacitami na systémy HPE POD, což jsou standardizované přepravní kontejnery přestavěné na mobilní datová centra. Po těch ale na trhu vzhledem ke specifickým účelům zase takový hlad není, ročně se dají dohromady jedna či dvě jednotky. Podobná datacentra vyrábí i český Altron.

Je možné, že se v Kutné Hoře také budou vyrábět HPC stroje osazené jinými procesory než x86, tedy těmi od Intelu a AMD. Firma koketuje s ARMem, který už pohání druhý nejvýkonnější superpočítač světa, ale také RISC-V, kde spolupracuje s firmou SiPearl. HPE je jiným architekturám poměrně otevřený podnik, na trh chystá i vlastní servery s ARMem. „Na ARM je v Evropě poměrně velká poptávka,“ naznačil Armstrong.

Foxconn má v Česku také další aktivity. V Pardubicích provozuje montovnu na osobní počítače pro HP Inc., což je druhá firma vzniklá rozdělením původního Hewlett-Packard. Tchajwanci také v Praze provozují datové centrum SafeDX, které působí na volném trhu a Foxconn zde zároveň má umístěny vlastní servery.

Foxconn měl u nás loni tržby přes 89 miliard korun, meziročně ale kvůli narušeným dodavatelským řetězcům klesly o dvanáct procent. Podle firmy se ale situace s nedostatkem některých komponent zlepšuje.