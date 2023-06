Windows konečně podporují .zip, Doom běží na teletextu, aplikace sjednocující komunikátory

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Microsoft po mnoha a mnoha letech přidává do Windows nativní podporu archivů RAR, 7-Zip, GZ a dalších. Týká se to nové verze Windows 11. Integrace proběhla pomocí open source projektu libarchive.

Licenční algoritmus Windows XP byl po letech prolomen, díky čemuž je možné generovat aktivační klíče i bez nutnosti připojení k internetu.

Další věc, kde běží Doom. Po těhotenském testu a dalších bizárech se zobrazuje na teletextu. Jde o renderování, nikoliv samotný běh. A hra se tam skutečně hýbe.

SimpleX vypadá na zajímavý nový komunikátor, který slibuje velmi vysoké soukromí. Mimo jiné díky tomu, že nevytváří žádná ID. A Beeper zase má kombinovat WhatsApp, Messenger, iMessage, Signal, Telegram, LinkedIn, Twitter, Slack, IRC, Instagram a Discord do jedné aplikace. Údajně šifrovaně. Využívá se protokol Matrix. Zatím je pouze na pozvánky.





Slack je možná lépe navržený produkt, ale Teams vyhrávají. Zatímco Slack má 18 milionů aktivních uživatelů, Teams jsou na 270 milionech. Záleží na distribuci, Microsoft nástroj přibaluje k nabídce 365. To už mu ale přináší stížnosti ohledně zneužívání dominantního postavení.

V češtině vyšla kniha Svět podle Číny. Její autorkou je poradkyně americké vlády zaměřená na tuto asijskou zemi. Je to užitečné čtení pro pochopení toho, jak USA vnímají Čínu a proč nyní tolik tlačí na restrikce tamních firem nebo na zákaz vývozu moderních technologií. Kniha obsahuje i menší část zaměřenou na Česko, Zemana, Huawei, NÚKIB, CEFC a podobě.

Čínské karty UnionPay se staly nejpoužívanějšími debetními kartami na světě, uvádí Nielsen. Dosáhly na podíl přes 40 procent, Visa je na necelých 39 procentech. Z Číny také pochází obří mobilní platby WeChat Pay a Alipay, který zamířil do Česka.

Tchajwanské univerzity drží studenty z vnitrozemské Číny dál od projektů spojených s čipy, materiály a podobně. Vláda o to žádá profesory a posuzuje projekty. Čína už nějakou dobu přetahuje tchajwanské polovodičové odborníky a dělá průmyslovou a vědeckou špionáž. Pro Tchaj-wan jsou čipy klíčové, drží díky nim křemíkový štít. Nikkei Asia popisuje, jak se z této země stala nepostradatelná ekonomika.

Na Tchaj-wan v rámci Computexu zavítal šéf Nvidie Jensen Huang, v zemi ho přivítali jako rockovou hvězdu. Začal mírnit paniku některých investorů, politiků a byznysmenů a uvedl, že produkci čipů na Tchaj-wanu u TSMC považuje za bezpečnou, stejně jako tamní dodavatelský řetězec. Hodně lidí je nervózních kvůli údajnému možnému útoku Číny, případně blokádě. Huang dále opět varoval, že není radno podceňovat schopnosti Číny dohnat západ v čipech. Znovu upozornil, že restrikce ze strany USA pouze Čínu dotlačí k vývoji vlastních alternativ. Tamní startupy už pracují na konkurenci pro Nvidii. Huang každopádně míří i do Číny, setká se třeba s ByteDance (TikTok) nebo Tencentem.

V Číně je teď vysoká nezaměstnanost mezi mladými vzdělanými lidmi. Mimo jiné za to může vládní zakleknutí na technologické firmy. To zvyšuje napětí a také rozjíždí státní propagandu. Některá čísla přináší toto vlákno na Twitteru. Digitální ekonomika v Číně v posledních deseti letech vytvořila 200 milionů pracovních míst. Tématu se věnuje také podcast The Economist.

Reuters zase rozebírá, že se čínští podnikatelé v technologiích snaží od Číny co nejvíce distancovat, zakládat centrály na západě a tak dále. Je pro ně těžké expandovat, když jsou na Čínu napojení, mimo jiné kvůli zákonu, který po občanech a firmách vyžaduje účast na špionáži. Nálada ale není dobrá a cokoliv čínského je dnes zejména v USA bráno nedobře.

Nizozemská vláda začne prošetřovat akvizici polovodičové firmy Nowi ze strany čínského podniku Nexperia. Nizozemsko má nový zákon umožňující posuzovat převzetí v takto klíčových oborech. Nexperia původně také byla nizozemská.

The Linux Foundation Europe rozjíždí RISC-V Software Ecosystem neboli RISE. Cílem je vybudovat open source softwarový ekosystém kolem otevřené instrukční sady RISC-V, která se stále více prosazuje i jako alternativa k ARMu. Přispívat mají firmy typu Google, Nvidia, Qualcomm, Red Hat, Samsung, Ventana, SiFive, Alibaba nebo Intel. Český Codasip chybí.

Brněnský Codasip ale rozjíždí jinou akci. Společně s Intelem nebo CERNem se podílí na evropském projektu SYCLOPS. Ten má vytvořit software pro akcelerační čipy postavené na RISC-V. Točí se to kolem open source projektu SYCL. SYCLOPS rozjela Evropská komise s tím, že je nutné vytvořit alternativu k dominantním uzavřeným systémům – zde lze zmínit především Nvidii a její kombinaci GPU a CUDA. Intel do projektu vstoupil skrze firmu Codeplay zaměřenou na SYCL, kterou pro tyto účely před rokem koupil. Po Nvidii chce jít v akceleraci AI také AMD, které se už daří dodávat karty Instinct do největších superpočítačů.

Právě výlučné postavení Nvidie a nasazování jejích čipů pro akceleraci AI typu ChatGPT způsobilo nadšení investorů a vystřelení tržní hodnoty firmy nad bilion dolarů. Cena už zase klesla, ale pořád je blízko této hranice. Tržby za první kvartál 2024 dosáhly na 7,2 miliardy dolarů a je možné, že se brzy dostanou na 11 miliard. Většinu čísel dělají datacentra.

Nvidia ukázala projekt ACE, tedy herní postavy NPC ovládané prvky umělé inteligence. S nimi by díky tomu mohlo jít konverzovat nad rámec od scénáristů sepsaných možností. Teoreticky by tak šly vytvořit mnohem uvěřitelnější a živější světy. Chystá se integrace do prvních her, mimo jiné druhého Stalkera. Další zajímavostí Nvidie je Spectrum-X, což je síťový akcelerátor pro generativní AI zvládající 51 Tb/s (vyjádřil se k tomu Broadcom). Technologie ULMB 2 má zase dosahovat výkonu 1000Hz monitorů.

Amazon Web Services chce dělat čipy pro telekomunikační sítě. Konkrétně chce dostat open RAN na ARM. AWS si už nějakou dobu vyvíjí čipy ARM pro servery včetně procesorů Graviton. V telco sektoru by mohl ohrozit zejména Intel, rozebírá Light Reading.

Light Reading se dále vrtá v tématu americké firmy Mavenir, jejíž telco technologie mají nálepku Made in China. Mavenir je jedna z firem, na kterou se v USA spoléhají jako na možnou alternativu k Ericssonu, Nokii a Huawei, i díky open RAN. Mavenir už nabral miliardy dolarů, aby kromě softwaru mohl vyvíjet vlastní hardware a nespoléhal se pouze na no name antény z Číny.

Plány Samsungu na vybudování nových čipových továren za 230 miliard dolarů od oblasti u Soulu přitahují řadu firem dodávajících důležité technologie. Řeč je o zakládání poboček ASML, Applied Materials a dalších.

MINIX je v podstatě mrtvý. Nějakou dobu byl považovaný za nejpoužívanější operační systém na světě, a to díky nasazení v Intel Management Suite. Více k aktuálnímu stavu zde a zde.

Čtení na redesignovaném Cnews.cz: Cortex-X4 je nová generace CPU jader ARM. Intel předvedl procesor Meteor Lake s 22 vlákny, 16 jádry a VPU. PCI Express 5.0 má nový řadič InnoGrit, zvládne až 14,3 GB/s. Čínská firma slibuje vlastní procesory pro PC, ale jde o přeznačený Intel.

Je zde nová česká 3D tiskárna PWS400K od firmy Print With Smile. Je postavená na Klipperu. Detaily rozebírá Živě.cz.

Na weby v Česku míří nové útoky využívající FTP. Více to popisuje CZ.NIC, který tyto útoky detekoval skrze své honeypoty v Turrisu.