Lupa.cz

Zachování krajinného rázu. Podívejte se na mobilní vysílač zabudovaný do falešných komínů na paneláku

Jan Sedlák
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Mobilní vysílače se v Česku schovávají různými způsoby. Jedním z nich jsou falešné komíny na paneláku v Praze. Uvnitř: GALERIE.
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Výpravy Lupy po netradičních mobilních vysílačích (BTS) pokračují. Minule jsme ukázali infrastrukturu na dvou panelácích v Brně, teď došlo na panelový dům v hlavním městě na ulici Syrská sousedící s Evropskou vedoucí na letiště. Funguje od roku 2012 a podívat se na něj můžete v naší galerii.

Místní SVJ před časem odsouhlasilo instalaci vysílače T-Mobilu, ovšem s podmínkou úpravy. Na střeše, kam se z posledního patra leze malým žebříkem, se tak nachází čtyři falešné šedé komíny, do nichž jsou zabudovány antény.

Operátoři občas musí antény maskovat různými způsoby, známý je například falešný strom v přírodě. Těžko říci, zda komíny vylepšují celkovou estetiku a zda jsou o tolik hezčí než antény, ale faktem je, že v okolí Syrské je komínů více, včetně jednoho od místní teplárny. “Přírodní ráz” je tak zachován.

Na střeše paneláku jsou čtyři falešné komíny, tedy i čtyři antény svítící do dvou sektorů. Antény jsou schopné své komínové obaly “propálit” signálem, nepoužívá se kov. Sajta pokrývá ulice Evropská, Arabská (včetně stejnojmenného gymnázia), Syrská, Jemenská a částečně ulici Africká.

Vysílač používá frekvence pro GSM/EDGE, LTE (800, 1 800 a 2 100 MHz) a 700 MHz pro 5G. BTS je k síti připojena optickým kabelem, který vede do budovy. Záloha se řeší skrze mikrovlnné pojítko mířící na jeden ze sousedních paneláků.

Součástí střešní technologické instalace je i Optical Line Terminal (OLT) pro T-Fiber, což je optický internet od T-Mobilu. Odsud je optický internet rozvedený do domů v bezprostředním okolí. Operátor má z přilehlého chodníku vyvedeny další zatím prázdné chráničky, takže v budoucnu může výrazně zvýšit kapacitu.

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T-Mobile zhruba před dvěma lety k vysílači instalovat nové baterie schopné zajistit chod na čtyři hodiny. Na dálku umí ukazovat cykly nabíjení a další údaje. Jde o modely Wing LiFe 48V, 100Ah, 4800 Wh.

Na Lupě jsme také v minulosti představili provizorní vysílač T-Mobilu, který v tomto provizoriu funguje už několik let. Zajímavá jsou i instalace na Paláci Merkur v Praze a na nejníže postavené rozhledně v Česku.

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Autor článku

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

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