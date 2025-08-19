Lupa.cz  »  Mobilní 5G vysílač může být i uprostřed polí. Hostí ho Romanka, nejníže postavená rozhledna v Česku

Mobilní 5G vysílač může být i uprostřed polí. Hostí ho Romanka, nejníže postavená rozhledna v Česku

Jan Sedlák
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
Mobilní 5G vysílač T-Mobilu na rozhledně Romanka, Hrubý Jeseník
Letní putování po tuzemských mobilních 5G vysílačích tentokrát Lupu zavedlo na Romanku, nejníže postavenou rohlednu v Česku. Uvnitř: GALERIE.

Pár set metrů od vesnice Hrubý Jeseník nedaleko Nymburka stojí nejníže položená rozhledna na našem území a jedna z nejníže postavených v Evropě. Postavena byla na přelomu let 2002 a 2003 (po 20 letech proběhla rekonstrukce), posazena je na rovině 204,5 metru nad mořem a dostala jméno Romanka, podle malé postižené dívky, která ji během stavby často navštěvovala. Děvče rovněž bylo první návštěvnicí. Kromě toho se zde spojilo příjemné s užitečným. Rozhledna kromě výhledů do okolí slouží jako mobilní vysílač.

Romanka je jednou z ukázek, jak je možné v České republice vysílače stavět. Často je potřeba kreativita a a domluvena s autoritami, napříkad z toho důvodu, aby vysílač zapadl do okolí a případně poskytl další služby.

“Výstavba rozhledny byla podmínkou pro povolení tohoto vysílače, kdy se jednalo o společný projekt všech tří operátorů a obce,” shrnul T-Mobile, jehož zástupci Lupu na vysílač doprovázeli. “Rozhledny jsou specifické typy vysílačů, které vyžadují vysoké investice a vznikají díky spolupráci obce a operátora. Obě strany si musí předem určit jasné podmínky provozu, protože vysílače nejsou standardně otevřeny pro veřejnost.”

Základem rozhledny je umělé vybudovaný čtyřmetrový kopec. Z něho trčí 50 metrů vysoká železobetonová konstrukce. Spodní část je maskována dřevěným obložením. Po točících schodech se lze dostat na vyhlídku ve výši 25 metrů. Samotné antény jsou umístěny až v 50 metrech. Zvolit lze žebřík nebo nosnou konstrukci.

T-Mobile používá azimuty vysílání 30, 145 a 290 °. Nasazeno je sedm antén a využívají se frekvence 700, 800, 900, 1 800 a 2 100 MHz. Rádius pokrytí je zhruba do 10 kilometrů, což stačí na obce Hrubý Jeseník, Oskořínek, Mečíř, Jíkev, Sovenice a část obcí Bošín a Nový Dvůr. Konektivita se získává skrze mikrovlnné pojítko, optika zde v polích není.

V umělém kopci pod rozhlednou se nachází technické místnosti. Venek a vnitřní prostor dříve oddělovaly klecové dveře s velkými rozestupy tyčí, jenže místní děti toho zneužívaly a do chodby házely všelijaké předměty. Nyní jsou tedy dveře síťované.

Chodba se rozděluje do tří technických místností. Každý z operátorů měl dříve vlastní prostor, nicméně T-Mobile a CETIN nyní sdílí pouze jednu místnost, což vyplynulo z dohody o částečném sdílení infrastruktury. Vodafone má nadále místnost sám pro sebe. Vše si můžete prohlédnout v naší galerii.

CIF

Romanka získala v minulosti získala cenu Grand Prix architektů v kategorii krajinářské architektury. Jde o ukázku toho, jak lze nevzhledné, ale potřebné vysílače citlivě zasadit do přírody a venkova. Autory stavby jsou Oldřich Hájek, Jaroslav Šapek, Laco Fescu a Tomáš Pavlík.

Podívejte se také na už sedm let provizorní vysílač T-Mobilu v Lázni Toušeň:

