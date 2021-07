Zmatky kolem Windows 11, Nokia nasadí HarmonyOS od Huawei, Microsoft vydal vir

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Novinky kolem Windows 11. Microsoft ještě přehodnotí, zda nepodporovat větší škálu procesorů. Řadu i poměrně mladých totiž zařízl, viz článek na Cnews.cz. Důvodem je často bezpečnost a funkce typu Secure Boot, HVCI, Device Encryption, Hello a VBS. Windows 11 také dostanou verzi bez nutnosti mít hodně spekulované TPM, ovšem zřejmě nepůjde o široce dostupné alternativy. Microsoft také vydal první veřejné preview jedenáctek, k dispozici je členům programu Insider. Bezplatný upgrade z Windows 10 na verzi 11 bude možný až od příštího roku.

Odkazy na Google Drive budou potřebovat i klíč, ty bez něj přestanou fungovat. Stane se tak 23. září. Google tím chce zvýšit bezpečnost.

Microsoft od AT&T kupuje sekci Network Cloud. Opět tak posílí nabídku Azure for Operators. Obchod navazuje na dřívější nákup firem Metaswitch a Affirmed Networks. Redmond těží z toho, že operátoři čím dál více využívají pro chod sítí virtualizaci a cloud a nabízí jim tak potřebné nástroje a platformu. AT&T tímto krokem do Azure cloudu přesouvá své 5G.

Apple za sedm měsíců prodal 100 milionů iPhonů 12, počítá Counterpoint Research. Jde o úspěšnou sérii, iPhony 11 toto číslo daly o dva měsíce později. Pro Apple je mimo jiné dobrou zprávou to, že roste průměrná prodejní cena jeho telefonů. Model iPhone 12 Pro Max tomu pomáhá, startuje na 1099 dolarech.

Microsoft digitálně podepsal ovladač Netfilter, který posílal data na servery čínské armády. Problém popsala firma G Data Software a Redmond vše přiznal. Rootkit má sbírat potenciálně citlivé informace.

NSA, FBI a NSCS vydaly prohlášení, že ruská armáda vede útoky za účelem kompromitace firemních a vládních cloudů. Má za tím stát jednotka GRU. Popis operací je zde (PDF).

NÚKIB vydal dvě upozornění. Jedním z nich je zranitelnost PrintNightma­re umožňující převzít kontrolu nad serverem, druhou zranitelnost v Cisco ASA.

Telefony Nokia údajně budou používat operační systém HarmonyOS od Huawei. HMD Global je má nasadit ve verzích pro čínský trh, píše IT Home. Má jít o modely X60 a X60 Pro. HarmonyOS 2.0 je postavený na Androidu a Linuxu, Huawei ale vyvíjí zcela vlastní systém. Více o tom v našem rozhovoru s Martinem Děckým.

Huawei si zřejmě začne samo vyrábět čipy Kirin. Doposud šlo o high-endové ARMy používané v jeho chytrých telefonech. Byly ovšem vyráběné u TSMC, což už není možné kvůli americkým sankcím. GizChina píše, že HiSilicon, čipová odnož Huawei, chystá produkci ve Wuhanu. První Kiriny by se mohly objevit příští rok.

Google otevřel první kamenný obchod Google Store. Je na 9th Avenue v New Yorku a prodává hardware od této společnosti. Zajišťuje také technickou podporu. Jde tedy o podobný koncept, jako mají Apple Store a Microsoft Store. Obchod nemá pokladny a platí se u obsluhy s terminály.

Čínský Zhaoxin zvládl vyrobit vlastní grafický čip a celou kartu, a to skrze odnož GlenFly. Jde o model postavený na 28nm procesu od TSMC, tedy ne nic extra moderního, ale může jít o dobrý vstup do branže. Více to rozebírá Tom's Hardware. Zhaoxin je společný podnik šanghajské vlády a společnosti VIA.

Qualcomm představil Snapdragon 888 Plus, tedy o něco vylepšený high-end SoC. Jádro X1 zvýšilo frekvenci na 2,995 GHz, obecně výkon narostl o 5,2 procenta. Qualcomm také vydává Release 16 5G OpenRAN a akcelerační 5G kartu.

Texas Instruments za 900 milionů dolarů kupuje továrnu od Micronu. Dalších 600 milionů bude stát odkup vybavení. Jde o objekt v Utahu, kde se vyrábí paměti 3D XPoint. Micron před několika měsíci oznámil, že s touto technologií, na které dělal s Intelem, končí. Ztráty dosáhly na 400 milionů dolarů. Texas Instruments bude v Utahu místo toho vyrábět 45– a 65nm čipy. Pokud bude Intel nadále chtít 3D XPoint vyrábět, bude muset jinde.

Tři důležitá jména podpořila prodej ARMu do rukou Nvidie. Bloomberg informuje, že jde o Broadcom, MediaTek a Marvell. Někteří další hráči v branži jsou ale proti spojení, jde například o Qualcomm. Ten navrhuje vytvořit společný podnik více firem na ovládnutí ARMu. Obavy pramení z dominance Nvidie. Obchod za 40 miliard dolarů musí projít přes regulační úřady. Nvidia také oznámila několik plánů kolem ARMu.

To AMD už si aspoň někde může oddechnout. Britský regulátor totiž schválil jeho převzetí společnosti Xilinx. AMD chce tohoto FPGA hráče koupit za 35 miliard dolarů.

Nvidia posílá na trh karty A100 s 80GB pamětí HBM2e. Propustnost na pin je 3,2 Gb/s. Rozhraní je PCI Express x16 a karta má 6912 jader CUDA a 3456 jader FP64. Výroba probíhá pomocí 7nm procesu u TSMC, nikoliv u Samsungu. Výkon na double precision má být 9,7 teraFLOPS, single precision pak 19,5 teraFLOPS.

Prioritní výrobu u TSMC od třetího kvartálu dostanou Apple a automobilky, zjistily DigiTimes. U počítačů a spol. lze tedy nadále očekávat nedostatky.

Microsoft a OpenAI spouští GitHub Copilot. Prozatím jde o preview verzi technologie používající AI pro lepší psaní kódu. Copilot je postavený na OpenAI Codex. Microsoft dříve do OpenAI investoval miliardu dolarů.

Tento týden proběhlo několik akvizic. Zoom kupuje německý startup Kites zabývající se strojovým překladem v reálném čase. Hitachi Vantara získává od firmy Centrica divizi Io-Tahoe soustředící se na data governance. JFrog si za 300 milionů dolarů pořizuje Vdoo, spojí se tedy platformy pro DevOps a bezpečnost IoT a embedded zařízení. Zebra Technologies za 290 milionů dolarů kupuje Fetch a pořizuje si tak vývoj robotiky do skladů. Barracuda Networks získává firmu Skout Cybersecurity pro XDR. Discord koupil Ubiquity6, která vyvíjí technologii pro rozšířenou realitu.

Izraelský startup Firebolt získal investici 127 milionů dolarů, celkově 164 milionů. Zajímavou technologii pro cloud data warehouse rozebírá ZDNet.

Investice se začínají objevovat také do projektů kolem privátních 5G sítí. FloLive získává 15,5 milionu dolarů od Intelu, Qualcommu, Dellu a dalších. Předtím to bylo 21,5 milionu.