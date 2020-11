Česká affiliate síť eHUB posiluje, převzala síť eRetail a má přes pět tisíc partnerů

„eRetail je pro nás již třetí affiliate síť, kterou jsme za poslední rok získali pod naše křídla. S nimi jsme naši síť opět rozšířili o desítky nových inzerentů a vyšší stovky nových partnerů, kterých v síti aktuálně registrujeme už přes 5 000,“ říká spoluzakladatel společnosti eHUB Ondřej Hájek.

Převzetí eRetailu souviselo i s tím, že síť v poslední době nebyla příliš aktivní, což přišlo škoda jak současným provozovatelům, tak vedení eHUBu. Provozovatelé sítě eRetail se nyní zaměřují na jiné projekty, a proto se rozhodli své affiliate programy přesunout pod eHUB. Hájek a druhý spolumajitel Milan Pichlík naopak dlouhodobě vnímali potřebu konsolidace českého trhu affiliate sítí, kde bylo více menších hráčů, kteří, než aby posouvali celé odvětví, spíše soupeřili mezi sebou.

Přes 10 let v affiliate Česká affiliate síť eHUB vznikla před více než 10 roky a již od začátku vyvíjí vlastní technologickou platformu. Organizovala affiliate kampaň například pro internetové knihkupectví Albatrosmedia.cz, eshop s módou AboutYou.cz nebo mBank.

Každá z těch sítí se zaměřovala nicméně na něco jiného, eHUB se tak mohl rozrůst o partnery, které zatím ve svém portfoliu neměl. Do sítě si však Hájek a Pichlík nevzali všechny internetové obchody z akvizic jejich menších konkurentů, protože kladou velký důraz na kvalitu, což nelze zaručit s každým klientem.

„Není pro nás klíčem k úspěchu být největší,“ doplňuje Hájek s tím, že konkurence si podobné akvizice nemůže dovolit kvůli technické náročnosti. Jejich konkurence totiž nejčastěji používá krabicová řešení a podobné akvizice si naopak vyžadují custom přístup za účelem co nejhladšího přechodu.

Partneři v eRetailu nemusí mít žádné obavy. Jejich registrace budou spárovány s registracemi v eHUBu. Pokud některý z partnerů u eHUBu registraci nemá, bude mu automaticky vytvořena a tato skutečnost mu bude oznámena aktivačním linkem. V současné době přešlo sedm vybraných kampaní od 1. října 2020 z eRetailu do eHUBu a ostatní kampaně budou k 31. říjnu v eRetailu ukončeny. Partneři si tak do tohoto data musí změnit affiliate odkazy.

Detaily o propojení obou sítí najdete také přímo na stránkách eHubu.

Videorozhovor k propojení obou sítí si můžete pustit zde:

Jak postavit úspěšný affiliate e-shopu?

Affiliate marketing je výkonnostní online kanál založený na provizích za uskutečněnou akci. E-shop je v pozici inzerenta (advertisera) a platí jen za nákup, který se uskuteční díky affiliate partnerovi (publisherovi). Internetový obchod neplatí provizi partnerovi, který zobrazuje reklamu, pokud zákazník zboží nevyzvedne, nezaplatí nebo vrátí.

Cílem affiliate marketingu je přivádět e-shopu nové zákazníky. Provizní program navíc stále roste a přibývají webové stránky, které vytváří partneři. K výhodám affiliate marketingu patří transparentnost, setrvačnost, dlouhodobost, ale také minimální vstupní náklady. Podle Ondřeje Hájka je to skvělý doplňkový kanál, kde má e-shop náklady pod kontrolou.

Poslechněte si podcast s Ondřejem Hájkem o tom, jak funguje affiliate marketing:

Podle odborníků stojí za úvahu, zda je internetový obchod pro affiliate marketing vhodný. Ideální je, aby byl zaběhnutý, měl propracovaný objednávkový proces a dobré jméno obecně. Také je důležité spočítat, zda má e-shop dostatečnou marži, ze které může odměňovat partnery. Provozovat vlastní affiliate program nemusí být tak snadné, jak se na první pohled zdá. Není to jen o technologii, ale zároveň o službě.

TOP 5 nejvyšších výdělků na provizích partnerů na eHub.cz za září 2020: 472 700 Kč

273 626 Kč

145 413 Kč

123 974 Kč

104 309 Kč

„Doporučuji se nejprve zamyslet nad tím, kdo se o to bude v rámci e-shopu starat, a jestli není jednoduší (a v celkovém součtu i levnější) to outsourcovat jako celek. I v takovém případě doporučuji dopředu prověřit, co služba affiliate manažera, v které síti obsahuje. Nakonec, to může být rozdíl mezi úspěšným a nefunkčním affiliate programem,“ popisuje dále Ondřej Hájek, který o affiliate marketingu mluvil nedávno i v podcastu na Lupa.cz.

Affiliate manažer potřebuje, aby s ním e-shop spolupracoval. Musí s nimi dopředu komunikovat, a to především plánované marketingové akce. Manažer potřebuje vědět základní informace o tom, co e-shop plánuje na další období, co je prioritou z hlediska prodeje a jaké má marketingové plány. Bez toho se velmi špatně pracuje s affiliate partnery.

Při samotném spuštění affiliate programu je důležité doladit detaily a podmínky, a to nejen o provizním programu, ale také o omezeních ze strany e-shopu a podobně. Spuštění je jen jedním krokem, affiliate manažer poté musí vybrat ty nejvhodnější partnery a oslovit je. Využívá přitom právě informace od internetových obchodů, například o slevových akcích.

Podívejte se na videorozhovor o tom, jak postavit úspěšný affiliate program

Problematické pro e-shopy je také měření a vyhodnocování affiliate marketingu. Může za to hlavně překryv s jinými kanály. Inzerent se zaměří na zdroj objednávek, které affiliate vidí jako zdroj, reportuje jej, ale Google Analytics je na základě jejich atribučního modelu nevidí, že tyto zákazníky přivedl affiliate.

Tyto kanály se překrývají a affiliate jako platforma vidí jen sama sebe, zatímco Google Analytics je v tomto ohledu komplexnější. Je potřeba si stáhnout tato veškerá data a promítnout si je na úroveň partnerů a sledovat, jací partneři mají na prodeje vliv.

Podívejte se na videorozhovor o využití analytiky v affiliate marketingu