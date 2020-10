Ondřej Hájek (eHub): Přes affiliate prodají některé e-shopy až 15 % zboží

V Česku působí v současnosti pět velkých affiliate sítí a k tomu několik menších. Údaje o tom, kolik tuzemských e-shopů affiliate marketing využívá, ale už chybí. Celkem podle srovnávače Heureka.cz existovalo v Česku na začátku letošního roku přes 46 tisíc online obchodů.

„Odhad je, že affiliate marketing využívá jako jednu z forem prodeje několik tisíc tuzemských e-shopů,“ říká k tomu v podcastu pro server Lupa.cz Ondřej Hájek ze společnosti eHub.

Rozhovor si můžete poslechnout zde:

Jeho společnost vznikla před deseti roky, Hájek tak má přehled o tom, jak se využívání affiliate marketingu během let změnilo. Podle něj se hlavně na začátku dekády snažili někteří lidé využívat nedostatky affiliate systémů, aby tak mohli získávat od e-shopů provize, na které neměli nárok.

„Dnes jsou ty systémy sofistikovanější. K takovým praktikám už takřka nedochází,“ dodává Hájek.

Co je affiliate marketing? Zjednodušeně řečeno jde o systém, který spočívá v propagaci nějakého zboží nebo služeb prostřednictvím stránek affiliate partnerů. Mezi ně mohou patřit různé srovnávače, slevové portály, blogy, nebo i zpravodajské weby. Partneři na svých stránkách zveřejní odkaz na konkrétní e-shop a mohou za to získat podíl (provizi) z prodeje.

V podcastu mluví i o tom, na kolik si mohou na provizích z affiliate marketingu přijít jednotliví partneři e-shopů. Podle dat, které eHub zveřejňuje na svých stránkách, to může být měsíčně i více než 250 tisíc.

„Někteří partneři e-shopů to už berou jako normální byznys, založili si na to firmu. Do systému jsou ale zapojení třeba i studenti vysokých škol a ti to berou jako přivýdělek,“ říká Hájek. Zároveň ale řekl, že největší boom, kdy si třeba řada blogerů myslela, že rychle a bezpracně přes affiliate vydělá velké peníze, dávno pominul.

V rozhovoru popisuje i to, jak přesně nyní probíhá trackování uživatelů, kteří nakupují přes affiliate odkazy. Mluví také o další budoucnosti této oblasti e-commerce.

V podcastech zpovídáme na Lupě osobnosti z tuzemské e-commerce, IT, startupů i dalších oblastí. Všechny naše podcasty najdete zde (případně si nás můžete naladit na Apple Podcasts, Spotify nebo PodBean, některé si můžete pustit i jako videorozhovor).