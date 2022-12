Vyšší úspory, komfort a bezpečnost s IoT řešeními na technologii IQRF

Mnohá z chytrých IoT řešení zlepší kvalitu života, jiná jsou zaměřena na energetické úspory a nižší uhlíkovou stopu, další na bezpečnost. Členové IQRF Alliance, neziskového sdružení komerčních i nekomerčních subjektů zabývajících se inovativními myšlenkami, dodávají již mnoho let ověřená řešení, která stojí za zmínku.

Monitoring

Tato oblast se logicky prolíná i do oblasti kvality života, úspor i bezpečnosti. Hlídat můžete kvalitu ovzduší, vody, ale i výskyt škůdců. Můžete sledovat, kdo vám přichází do budovy, omezit přístup jen do povolených míst a obecně získat jasný přehled o tom, koho v budově máte.

Pokud budete pobývat v budovách s vydýchaným vzduchem, bude to mít dopad na vaši výkonnost, pohodu, ale i zdraví. Například u CO 2 – oxidu uhličitého – by jeho obsah ve vzduchu neměl dlouhodobě přesahovat 1500 PPM. Pak hrozí bolest hlavy, snížená pozornost i výkon, a při vyšších hodnotách při delším pobytu i mdloby. Kde se oxid uhličitý bere asi nemusíme dlouze vysvětlovat. Produkujeme ho mj. my sami jako odpadní produkt dýchání. Na rozdíl od oxidu uhelnatého není přímo jedovatý, ale i tak má své negativní dopady, zejména při vyšších koncentracích.

V dnešní době, kdy se výrazněji šetří při vytápění a omezuje se větrání, stoupají ve vnitřních prostorách jak hodnoty již výše zmíněného CO 2 , tak i vlhkosti. Následky v podobě plísní a nemocí na sebe nenechají dlouho čekat.

Proto lze využít monitorovací systémy, které vám dají jasnou představu o aktuální výši teploty, vlhkosti, CO 2 nebo i jiných plynů, jako je oxid uhelnatý nebo radon. Vyzkoušejte bezdrátový monitoring teploty a vlhkosti IQAROS, který stačí spustit a nastavit základní sledované limity, sám vás bude upozorňovat na překročení nastavených hodnot.

Sledováním nejrůznějších veličin v ovzduší se v IQRF Alliance zabývá například firma MICRORISC, Protronix či Tesla Blatná. Monitoringem škůdců se zabývá firma ADERA. Další firmy sdružují a zobrazují data ze senzorů různých výrobců ve svých aplikacích, jako například ZAT, Logimic, MasterDC a další cloudoví specialisté. Spolehlivým kamerovým systémem, zabezpečením a docházkou se zabývá firma EFG CZ, která nabízí vlastní docházkový a přístupový systém Aktion.

Přístupový a docházkový systém Autor: EFG CZ

Jak na úspory?

Budeme-li se bavit o úsporách v energiích a dalších zdrojích, lze se u členů IQRF Alliance setkat s řešeními v oblasti světla, tepla i sanity.

Osvětlení

Někteří dodavatelé osvětlovacích systémů integrují do svítidel bezdrátovou technologii IQRF, díky čemuž lze svítidla dálkově jak monitorovat, tak řídit. Bezdrátová síť IQRF funguje v topologii mesh, díky čemuž lze komunikovat vzdáleně i se svítidly, která jsou od centrální řídicí jednotky skutečně daleko, třeba přes několik pater, ve sklepech, na druhém konci rozlehlé budovy.

Není problém pokrýt bezdrátově řiditelným osvětlením kancelářské, průmyslové, školní budovy, sportovní a kulturní haly, vnitřní parkoviště apod. Kromě běžného interiérového osvětlení fungují s bezdrátové síti i nouzová svítidla nebo venkovní lampy na ulicích a v parcích.

Intenzitu a barvu osvětlení lze přizpůsobit aktuální situaci nebo pravidelnému rozvrhu. Kombinovat lze ambientní světlo prostupující do budov přes nejrůznější světlíky se svítidly a tím šetřit elektrickou energii. Úspory se v oblasti osvětlení pohybují v závislosti na původním stavu a míře řízení cca v oblasti 50–80 %.

Pokročilé systémy řízení svítidel dlouhodobě dodává společnost DATmoLUX. Ta je průkopníkem bezdrátové technologie, díky které lze spravovat jak infrastrukturu veřejného osvětlení, tak komplexní systémy vnitřních prostor, například továrních hal.

Dálkově řiditelné systémy osvětlení brněnská firma aplikuje i u zakázek na ceremoniální nasvícení významných památek. Po implementaci jejich technologie lze jednoduše spouštět barevné soustavy sloužící pro slavnostní účely, stejně jako optimalizovat spotřebu elektrické energie, a tím dosáhnout výrazné úspory.

Úsporné řiditelné osvětlení je i předmětem různých grantů, na které mohou dosáhnout například obce, často v souvislosti s některým dalším chytrým úsporným řešením.

Unikátní prokognitivní osvětlení dodává firma Spectrasol. Světelné spektrum a další vlastnosti této patentované technologie jsou ve srovnání s běžným osvětlením velmi blízké slunečnímu svitu. Lidé obývající interiéry vybavené svítidly Spectrasol získají díky podpoře biologických funkcí organizmu podnětnější a zdravější prostředí a zároveň v nich dochází k průběžné regeneraci sítnice oka.

Spectrasol uvádí: „Kvalita světla by měla být jedním ze základních kamenů při vytváření prostředí pro práci, studium a další mentální a fyzické činnosti prováděné během dne v interiérech. Nejnovější vědecké studie totiž ukazují, že dostatek kvalitního světla podporuje celkovou bdělost, schopnost soustředění, kognitivní funkce, emocionální naladění, celkové zdraví a také pozitivně ovlivňuje produktivitu a studijní výsledky.“

S produkty a řešeními všech členů aliance se můžete seznámit na webu IQRF Alliance nebo na akcích, které aliance pořádá nebo se jich účastní. Najdete zde i další firmy, které se zabývají venkovním osvětlením, jako Radek Pechman nebo nouzovým osvětlením, jako firma Liteplan.

Vytápění

Navštívili jsme některé realizace firmy Austyn International, kde nás seznámili s nasazenými řešeními. V průmyslových halách šlo především o regulaci přívodního tepla či cílený ohřev pracovních „bublin“ pomocí dálkově ovládaných infrazářičů. Na Základní škole Kalinčiakova v Bratislavě instalovali termoregulační bezdrátové hlavice, pomocí kterých regulují vytápění v místnostech. Hlavice jsou dodávány v antivandal provedení, což zabraňuje nežádoucímu přenastavování ventilu radiátoru nebo zcizení vložených baterií. Díky unikátní technologii beaming dosahuje životnost baterie v hlavici při běžném provozu minimálně 5 topných sezón. Vytápění je napojeno na rozvrh školy, lze v něm v případě nenadálého volna dělat výjimky a reagovat na změny. Úspory se pohybují dle stupně regulace cca v oblasti 50–70 %.

Podobně lze vytápění napojit na rezervační systém hotelu, takže se pronajatý pokoj začne vyhřívat na příjemnou teplotu až v souvislosti s plánovaným pobytem hosta. Ve zbylém čase se vyhřívá pokoj pouze na ekonomickou úroveň. Termostatické hlavice dokáží reagovat i na otevřená okna a zbytečně na se tak nevytápí, pokud host větrá. Jedním z takových hotelů je hotel Patria na Slovensku.

Dálková regulace vytápění Autor: Austyn International

Sanita

Chytré řešení od firmy SANELA spočívající v dálkovém monitoringu a řízení sanitárního vybavení v sobě kombinuje oblast úspor a komfortu s oblastí bezpečnosti. Úspory lze nalézt v optimalizaci úklidu sociálních zařízení na základě monitoringu využití. Komfort návštěvníků zvyšuje včasné doplňování hygienických potřeb a čistota zařízení.

Nebezpečí související s namnoženými bakteriemi v neproplachovaných potrubích lze eliminovat pravidelnými dálkovými proplachy. Například bakterie Legionella umí zle potrápit lidi se sníženou imunitou, například pacienty v nemocnicích, ale i starší osoby v domovech seniorů apod. Vdechnutí aerosolu s těmito patogeny může způsobit závažné onemocnění. Je pak v zájmu všech předcházet takovým situacím. Sanela eviduje tyto dálkové proplachy v centrální aplikaci, kterou má zákazník, například nemocnice, k dispozici dlouhodobě.

Dálkový monitoring sanitární techniky Autor: SANELA

