 »  Air Bank a Erste kupují od J&T podíl v českém startupu Dateio

Jan Sedlák

Do českého startupu Dateio vstupují dvě velké finanční instituce v podobě Erste Group a Air Bank. Ty odkoupily podíl od J&T Ventures, odnože J&T zaměřené rizikový kapitál, a akcelerátoru Bolt. Erste získala podíl 22,2 procenta, Air Bank pak 11,7 procenta. J&T do projektu investovala před necelými pěti lety a investici dle svých slov několikanásobně zhodnotila a zaznamenala průměrný roční výnos 59 procent.

J&T Ventures otevřelo první fond s částkou sedmi milionů eur a vzhledem k jeho blížícímu se uzavření otevře druhý. J&T Ventures II bude mít k dispozici 40 milionů eur a chce do něj vpustit i další soukromé investory. Fond má podpořit 20 až 30 technologických firem, fungovat má osm let s investičním obdobím pět let a vkládanými částkami 200 tisíc až 2,5 milionu eur.

J&T skrze první fond investovalo do 13 startupů, přičemž tři považuje za neúspěšné. V portfoliu je třeba český Neuron Soundware, který v posledním kole obdržel 5,75 milionu eur.

Samotné Dateio funguje od roku 2013, má 25 lidí a vyvíjí nástroj pro cílený marketing na základě bankovních dat o platbách kartou. Působí ve více evropských zemí a mezi zákazníky má třeba Shell, OMV, Kaufland, Albert, Mall.cz, Tescoma, iStyle, Booking.com a další.