Allegro má v Česku, na Slovensku a v Maďarsku 5,7 milionu zákazníků. Nakupují častěji než loni

Polské online tržiště Allegro napočítalo v Česku, na Slovensku a v Maďarsku dohromady 5,7 milionu aktivních zákazníků. Podle údajů firmy ve třetím čtvrtletí roku nakupovali o 23 % častěji než před rokem. Hodnota prodaného zboží (GMV) na těchto třech mezinárodních tržištích se meziročně více než zdvojnásobila.
Česko je pro skupinu největším trhem po Polsku. Allegro uvádí, že v regionu oslovuje přes čtvrtinu zákazníků e-commerce a jeho aplikace jsou nejstahovanějšími nákupními aplikacemi na Google Play. Konkrétní čísla za jednotlivé země ale nezveřejňuje.
Celá skupina zvýšila ve třetím čtvrtletí konsolidované tržby na 3,4 miliardy zlotých (necelých 19 miliard Kč). Konkrétně z provozu na českém, slovenském a maďarském trhu firma konsolidované tržby posunula téměř na dvojnásobek, v přepočtu na necelých 1,1 miliardy Kč. Na těchto trzích ale skupina stále vykazuje ztrátu, její upravená EBITDA byla v přepočtu minus 571 milionů korun. Na provozní nulu se má tato část podnikání dostat během roku 2029.
Firma nicméně pro letošek zvýšila celoroční výhled. Tržby se podle ní mají dostat až k 76 miliardám Kč a na konci roku by podle výpočtů skupiny měla hodnota prodaného zboží proti loňsku vystoupat o 15–16 %.
Tržiště aktivně cílí na tuzemské obchodníky mimo jiné prostřednictvím integrace se Shoptetem, která online obchodům umožňuje zapojit prodej na polském tržišti přímo z administrace e-shopu. Firma investovala i do AI nákupního asistenta, ten měl mít celkově na všech trzích ve třetím čtvrtletí 1,7 milionu uživatelů. Ti, kteří přes něj přicházejí k produktům, mají vykazovat více než dvojnásobnou konverzi oproti běžnému průměru platformy.