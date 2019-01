 »  Alza.cz zvýšila obrat o 19,3 % na 25 miliard

Karel Wolf

Ani v loňském roce růst tržeb společnosti Alza.cz, největšího českého e-shopu výrazně nezpomalil, z 20,7 % klesl jen o 1,4 %. Předběžný obrat se zvedl na 25 miliard korun bez DPH z 21 miliard korun v předchozím roce. Předběžný zisk e-shop, jako již tradičně, nezveřejnil, měl by ovšem obrat kopírovat.

E-shop během uplynulého roku odbavil 10,3 milionů objednávek (což je 30% meziroční nárůst), báze unikátních zákazníků vzrostla na 3, 7 milionu. V rámci nejsilnějšího nákupního dne roku (17. 12. 2018) dosáhl obrat eshopu 240 milionů (Alza.cz během něj vyřídila 108 648 objednávek).

„Napříč zeměmi rostlo Česko 21 % a Slovensko 15 %. V Maďarsku dosáhl obrat téměř 1 miliardy korun, meziroční nárůst činil 129 %. Přes 51 % plateb bylo uskutečněno kartou (terminál i on-line), více než 50 % objednávek šlo z mobilních zařízení,“ upřesnil Tomáš Havryluk, místopředseda představenstva Alza.cz.

Nejúspěšnější segmenty (s miliardovým obratem) byly tradiční produkty jako notebooky, mobilní telefony, počítačové komponenty a televize, obdobného obratu ale dosáhlo také bílé elektro (např. pračky, sušičky) a malé domácí elektro (např. kávovary). Průměrná cena zakoupeného zboží přitom činí 11 000 Kč. Největší zájem je o mobilní telefony, tvoří 26 %.

V roce 2018 Alza.cz spustila experimentální koncept v podobě tří samoobslužných prodejen, zavedla doručování do tzv. Alza HomeBoxu a rozšířila také počet odběrných míst o 1800 nových lokalit. Do nabídky přibila také nová služba Zkušebka, která umožňuje vyzkoušet si vybrané výrobky ze segmentu velkých spotřebičů (sušičky, pračky se sušičkami a myčky) po dobu 60 dní zdarma. V červnu ve svých platebních automatech začala společnost prodávat kryptoměny a v listopadu zahájila prodej řady výrobků vlastní značky AlzaPower (nabíječky, kabely, baterie, powerbanky, reproduktory,…). Alza.cz vstoupila do roku 2019 se stejným počtem zaměstnanců (1 500) jako v předchozím roce.

