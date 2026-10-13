Alza začala prodávat počítače za 17 milionů. Netradičně jsou skladem a lze si je hned odvézt

Největší tuzemský internetový obchod Alza.cz naskladnil servery pro umělou inteligenci. Ty si tak lze rychle koupit, vyzvednout, případně si je nechat dovézt. Zní to jako banalita, ale tak jednoduché to není. AI infrastruktura je, podobně jako běžný serverový hardware, dlouhodobě nedostupná a čekací doby jsou často velmi dlouhé. Poptávka je stále masivní, což drží nahoře ceny pamětí, hardwaru a elektroniky.
Alza má nyní skladem čtyři druhy AI serverů, vždy po dvou kusech. Ve všech případech jde o modely od tchajwanské společnosti Gigabyte, která je běžně známá díky základním deskám pro běžné počítače nebo grafickým kartám. Dlouhodobě “dělá” i právě to do serverů. Například Seznam.cz od Gigabytu odebírá serverové základní desky, které si umisťuje do vlastních serverů Montovna.
AI servery Gigabyte jsou na Alze k dispozici za ceny 15,5 až 16,8 milionu korun. To odpovídá situaci na trhu. Jde o modely vždy s osmi grafickými kartami Nvidia B300 Blackwell Ultra SXM, tedy s aktuální generací (než v dohledné době přijde Vera Rubin). Servery nabízí 2 160 GB paměti HBM3E, každá karta má 270 GB. Součástí jsou dva procesory Intel Xeon 6776P. Liší se hlavně další konfigurace, zejména velikost RAM a SSD. Na serverech běží operační systém Ubuntu Linux.
Alza má rovněž v nabídce vlastní servery AlzaSRVR AIBox osazené čtyřmi kartami Nvidia RTX Pro 6000 Blackwell. Poháněné jsou procesory AMD Epyc 9355 a postavené jsou na platformě Asus. Modely od 2,2 do 5,5 milionu korun ale v současné době nejsou skladem.
Jak vypadají AI servery Gigabyte s Nvidia H200: