Aplikaci Bez Andreje si stáhlo 340 tisíc lidí a vychází její nová verze

Mobilní aplikaci Bez Andreje už si stáhlo přes 340 tisíc unikátních uživatelů. Asi 192 tisíc z nich tak učinilo na Androidu, kolem 150 tisíc na iOS. Zároveň vychází nová verze této appky. Pro zařízení Apple už je k dispozici na App Store, na Google Play je aktuálně ve fázi schvalování.

Bez Andreje umožňuje pomocí skenování čárových kódů ověřovat, zda výrobky prodávané v obchodech spadají do portfolia Agrofertu.

V nové verzi aplikace “najdete aktualizovaný a rozšířený seznam firem a jejich výrobků, které patří do svěřenského fondu Andreje Babiše. To, zda výrobek patří nebo nepatří do holdingu, je nyní možné kontrolovat i v offline módu. Dále přibyla možnost manuálního zadávání čárového kódu a vyhledávání v seznamu firem.”

Autorem aplikace je Martin Vytrhlík. S aplikací se rozhodl přijít po otevření kauzy Čapí hnízdo. “Věřím, že se jedná o poslední update a po volbách už nebude aplikace, upozorňující na střet zájmů člena vlády, potřeba,” uvádí Vytrhlík.

Aplikace byla inspirací pro podobnou appku Bez Holdingu. Tu vytvořil autor, jenž si říká Midnight Code. Stahovat jí lze pouze pro Android, nedávno dostala aktualizaci. Popis toho, jak Bez Holdingu na pozadí funguje, jsme přinesli na Lupě.