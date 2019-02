 »  Apple zřejmě ruší projekt vlastního autonomního auta. Spekuluje NYT

Jan Beránek

O krok zpět udělá podle amerického listu The New York Times Apple ve svých plánech výroby samoříditelného auta. V rozhovoru s deníkem to uvedlo pět zdrojů, které jsou obeznámeny s plány firmy pod vedením Tima Cooka.

Přitom ještě před pár lety Apple nabíral zaměstnance pro velký a tajný projekt, který měl dostat „Detroit do kolen“. Tim Cook sám ještě před prázdninami v rozhovorech uváděl, že se právě na autonomní systémy soustředí.

Náznaky už tu ale byly. „Uvidíme, jak se to vyvine,“ řekl. „Z produktového pohledu zatím neříkáme, co budeme dělat.“

Podle zdrojů newyorského listu se ale v projektu jménem Titan objevilo několik chyb, které vedly k tomu, že firma změnila plány. Už nebude chtít vyrábět vlastní vůz, ale spíš technologii pro auto, které vyrobí někdo jiný.

Titan nasával od roku 2014 lidi všech oborů. Od softwaru přes hardware i design. Projekt se však dostal do problémů. Jednak kvůli svému rozsahu, jednak kvůli absenci jasně definované vize. Vedení se neshodlo v tom, zda vyvíjet plně autonomní vůz, nebo automobil, nad nímž řidič může v případě nutnosti převzít kontrolu. A tak loni začal Apple projekt utlumovat až do současné fáze.