 »  Apple ze Safari odstraní Do Not Track, funkce na odmítnutí sledování míří do zapomnění

David Slížek

Měla to být významná funkce, kterou by uživatelé mohli ovlivňovat, kdo a jak v internetových prohlížečích sleduje jejich chování. Po několika letech se ale ukazuje, že původní záměr nefunguje. Apple tak ze Safari 12.1 funkci Do Not Track úplně odstraní, informoval server 9to5mac.

Do Not Track umožňuje uživatelům nastavit, aby jejich prohlížeč odesílal navštíveným webům, že si nepřeje, aby přes cookies sledovali jeho chování. Zda weby toto přání vyslyší je ale jen na nich, což vede k tomu, že je většinou ignorují.

„Většina webů a webových služeb (včetně těch od Googlu) své chování po přijetí požadavku Do Not Track nemění. Chrome neposkytuje informace o tom, které webové stránky a služby požadavek Do Not Track respektují, ani jak jej interpretují,“ přiznává v nápovědě například prohlížeč Google Chrome.

Většina uživatelů přitom o funkci ani neví (podle studie vyhledávače DuckDuckGo ji má zapnutou asi čtvrtina uživatelů) a když už ji používají, neví, jak přesně funguje (skoro tři čtvrtiny uživatelů podle DuckDuckGo netuší, že weby tento signál zhusta ignorují).

Apple vypnutí podpory Do Not Track zdůvodňuje dokonce tím, že chce předejít zneužití funkce jako jednoho ze signálů k tzv. fingerprintingu – tedy metodě, jak identifikovat uživatele (jeho prohlížeč) i bez využití cookies.

Že je Do Not Track odsouzeno k zániku se dá odvodit také z toho, že pracovní skupina W3C, která ochranu před sledováním řešila, byla letos v lednu uzavřena.

Prohlížeče se teď soustředí na jiné možnosti, jak omezit sběr dat o chování uživatelů. Apple má svou funkci Intelligent Tracking Prevention, která omezuje možnosti sledovacích cookies, Firefox plánuje zapnout ochranu před cross-site sledováním v letošním roce jako výchozí nastavení.