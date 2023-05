Asociace online vydavatelů nesouhlasí s daňovými změnami v oblasti médií

Vláda Petra Fialy podle názoru Asociace online vydavatelů „zatlouká další hřebíček do rakve svobodných médií“. Asociace to prohlásila v reakci na konsolidační balíček, jehož součástí je zrušení daňové výjimky u denního tisku.





Noviny by se tedy měly od ledna 2024 přesunout do základní sazby DPH (21 %). Časopisy ale zůstanou ve snížené sazbě, která se zvýší z 10 % na 12 %. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) vysvětlil, že hlavním důvodem, proč časopisy budou ve snížené sazbě, je existence vědeckých časopisů. „Ano, jsou i jiné časopisy, které nejsou vědecké, ale to už se rozlišit nedá. My známe vědecké časopisy, vědecké noviny neznáme,“ řekl na tiskové konferenci.





„V návrhu ministerstva financí absentuje detailnější vysvětlení, jakých typů novin se tato úprava bude týkat. Zda se tento přesun bude týkat všech tiskovin, které jsou tisknuté na novinovém papíře, nebo rozhoduje způsob vazby? Nebo bude rozhodovat periodicita tiskoviny? A jakým způsobem se bude danit přístup čtenáře k zamčenému digitálnímu obsahu?“ ptá se asociace.

České zákony dosud nedělají rozdíl mezi novinami a časopisy. Žádná legislativní definice novin neexistuje, tiskový zákon například mluví obecně o periodickém tisku.

„V kontextu předchozích kroků minulé i současné vlády směrem k českým vydavatelům považujeme zrušení výjimky DPH u denního tisku za přinejmenším nešťastné,“ podotkla asociace. „Nadto musíme bohužel uvést, že na základě novely autorského zákona změnily velké digitální platformy své chování na českém trhu. Část svých produktů pro vydavatele ukončily, a zároveň změnily způsob zobrazovaní zpráv na jejich platformách, což má opět negativní ekonomický dopad na vydavatelský trh,“ dodává prohlášení.

Členy Asociace online vydavatelů jsou například ČTK, TV Prima, Economia, Extra Online Media, Echo24, Deník N, Drbna, magazín Reportér, Hlídací pes, Info.cz a další média.

„Deníky byly a jsou pro čtenáře kotvou, jak se vyznat v dezinformacích na internetu. Vláda tuto kotvu lidem může navýšením DPH vzít. Hrozí tak zvýšená konzumace zpráv z internetu, kde technologické platformy žádnou zodpovědnost za obsah na internetu nenesou a nemají. Navíc důvod odtrhnout noviny od časopisů a knih nedává vůbec žádnou logiku. A vyjádření, které vláda poskytla, že časopisy vycházejí i vědecké, je směšné,“ přidala se s kritikou předsedkyně správní rady Unie vydavatelů Libuše Šmuclerová.

Pokud by se navýšilo DPH u novin tak, jak vláda navrhuje, pak bude Česká republika mít podle údajů Unie vydavatelů nejvyšší DPH na tisk v Evropě. V Německu je daň 7 %, v Polsku 8 %, v Itálii a Španělsku 4 %, ve Francii 2,1 %.