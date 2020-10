Bahamská centrální banka spustila vlastní digitální měnu Sand Dollar

Centrální banka na Bahamách (The Central Bank of the Bahamas, CBOB) dnes prostřednictvím Twitteru oznámila oficiální spuštění před rokem poprvé avizované digitální měny Sand Dollar.

Sand Dollar představuje oficiální celostátní digitální měnu vydávanou bahamskou centrální bankou a spadá tak do kategorie letos hojně diskutovaných CDBC.

Vzhledem k tomu, že všechny ostatní digitální měny centrálních bank se nalézají buď ve fázi prozkoumávání, nebo v lepším případě v pilotním režimu s omezeným množstvím uživatelů (digitální Yuan), jde o první v současnosti plně funkční a nasazenou CDBC na světě.

Historické prvenství mezi CDBC ovšem Sand Dollar nedrží. Již v roce 2014 jej předběhl ekvádorský systém „dinero electrónico“, který měl podpořit oběh peněz v silně dolarizované ekvádorské ekonomice. Vzhledem k nízké důvěře ekvádorských občanů v cokoli, co iniciovala místní vláda, projekt ale nakonec neuspěl.

Sand Dollar má podle slov CBOB představovat digitální verzi bahamského dolaru a je jím krytý v poměru 1:1. Hodnota bahamského dolaru je pro změnu navázána na americký dolar.

Projekt doufá, že pomůže lepší finanční inkluzi a přístupu většího množství lidí k regulovaným platebním a dalším finančním službám. Digitální měna v momentě svého spuštění pracuje pouze s mobilními peněženkami, které jsou zabezpečeny multifaktorovou autentizací. Centrální banka přitom vychází z předpokladu, že 90 % populace Baham vlastní chytrý mobilní telefon.