 »  Bezpečnostní chyba Facebooku se může týkat až 5 milionů uživatelů v Evropě

Vážná chyba, která útočníkům umožňovala dostat se bez přihlašování do účtů uživatelů, se v EU týkala nejvýše deseti procent z celkových 50 milionů potenciálně zasažených účtů. S odvoláním na informace od Facebooku to na Twitteru zveřejnil irský úřad na ochranu osobních údajů.

UPDATE Facebook data breach - @DPCIreland understands that the number of potentially affected EU accounts is less than 10% of the 50 million accounts in total potentially affected by the security breach. DPC Ireland statement beneath. #dataprotection #GDPR #EUdataP pic.twitter.com/oSfGy6DP2S