 »  Děravý Facebook: jak se útočníci mohli kvůli chybě „přihlásit“ do až 90 milionů účtů

Teoreticky by neměla být možná změna hesla u účtu a změna e-mailu, protože v takovém případě by se Facebook měl ptát na heslo, než něco takového povolí. A je jisté, že k aktuálním heslům se útočníci dostat nemohli.

Facebook navíc čeká řada žalob, tak jak je to v USA zvykem. První už je na cestě, viz Facebook already hit with a lawsuit tied to the latest data breach . Do případu se zcela určitě vloží i EU, s ohledem na GDPR je tohle přesně učebnicový příklad, kde můžou přijít sankce.

Kauza opět ukazuje, že Facebook není schopen uživatelům zajistit soukromí. Vývojáři chybu do zmíněné funkce zanesli v červenci 2017, když přidávali funkci pro nahrávání videa s přáním k narozeninám. Pozitivní je, že v Security Update Facebook (teoreticky) poskytuje maximum informací (jako vždy musíte pochybovat) a dělá to poměrně rychle po incidentu. Několikrát ale zmiňuje, že vlastně vůbec netuší, co se skutečně dělo.

Útočník (spíše útočníci) totiž touto cestou mohl získat „access token“, přístupový kód umožňující se dostat přímo na účet uživatele, bez toho, že by se musel přihlásit. Což by mělo znamenat, že bylo možné dostat se i na účty, které jsou chráněny dvoufaktorovým ověřením.

Podstatně problematičtější je to, že přístup k cizímu účtu v podobě „access tokenu“ znamená, že útočník se mohl dostat do dalších účtů na jiných službách, kde uživatel používá přihlášení přes Facebook. Je to jeden z velmi dobrých důvodů, proč přestat tuto zásadně rizikovou funkčnost používat.

Vztahuje se to i na Instagram – lidé, kteří účet na Instagramu založili a používají přes Facebook (místo klasického jména a hesla), mají svůj účet v ohrožení a útočníci k němu mohli přistupovat. Odstranění přístupových kódů znamená, že pokud si posíláte například fotky z Instagramu na Facebook, budete muset propojení zrušit a znovu aktivovat.

Problém můžete mít i v případě, že spravujete facebookové stránky či skupiny. A pokud platíte na Facebooku reklamu, mohl útočník zneužít i přístup k vytváření a spuštění kampaní.

Jasno není ani v tom, zda je 90 milionů postižených účtů konečné číslo. Facebook ho odvozuje z toho, vůči kolika účtům bylo „View as“ použito. Jde ale o období od července 2017 a je otázka, zda jsou k dispozici všechny informace, ale také zda chyba neměla ještě nějaké další způsoby zneužití.

Neschopný Facebook

Facebook vše prezentuje jako „sofistikovaný útok“ využívají „tři rozdílné věci“. Ve skutečnosti o nic sofistikovaného nejde. Útočník prostě zobrazil vlastní profil z pohledu někoho jiného, vyvolal si místo, kde lze nahrávat přání k narozeninám a v HTML dostal přístupový kód. V magazínu Slate to dost trefně komentují titulkem „Facebook nedokáže vysvětlit, proč by mu ještě uživatelé měli důvěřovat“ (Facebook Can’t Say Why Users Should Still Trust It).

Chybu měl objevit Facebook sám kvůli tomu, že byla masově využívána. V How 50 Million Facebook Users Were Hacked se vcelku oprávněně diví, že Facebook něco takového odhalil tak pozdě. Uvážíte-li totiž řadu mechanismů hlídajících podezřelé přihlašování a přístupy, mělo se na to přijít dříve. Zmiňují i to, že došlo k přístupu na účet Marka Zuckerberga, ale jde nejspíš jenom o domněnku na základně výše zmíněného oznámení taiwanského hackera. K detekci masivního využívání chyby mimochodem došlo 16. září, důvody Facebook odhalil 25. září a náprava přišla 27. září.

Od pátku 29. září začal Facebook postižené uživatele odhlašovat. Měl by jim zobrazit informaci o důvodu tohoto kroku, ale v řadě případů se mu to podle dostupných zpráv nedaří. Někteří uživatel jsou odhlášeni bez uvedení důvodu a někteří se nemohou znovu přihlásit.

Co můžete udělat

Pokud se obáváte, že někdo mohl tímto způsobem získat přístup k vašemu účtu, můžete sami všechny přístupové kódy („access token“) zrušit. Bude to ale poměrně pracné: