 »  Bohemia Interactive za rok utržila přes půl miliardy, meziročně o 200 milionů méně

Jan Sedlák

České herní vývojářské studio Bohemia Interactive podle čerstvě zveřejněné výroční zprávy v roce 2017 vykázalo čistý obrat ve výši 579,7 milionu korun. Je to meziroční pokles asi o 200 milionů. Zisk se usadil na 165 milionech a také poklesl. Nižší čísla jsou způsobena cyklem ve vývoji her.

„Společnost se soustředila na dokončování několika větších počítačových her a vydané menší hry nestačily na kompenzaci klesajících výnosů z prodejů starších her. Meziroční kolísání prodejů v korelaci s dokončováním y vydáváním her je u vývojářských firem obvyklé. Společnost očekává vydání nových větších her a s ním spojený růst výnosů i zisku v roce 2018,“ uvádí Bohemia Interactive.

Čísla za rok 2018 prozatím nejsou k dispozici. Bohemka každopádně na trh dostala přepracovaný titul DayZ běžící na novém enginu, funguje kreativní sandbox Ylands a v preview verzi je k dispozici také survival akce Vigor. Bohemka také pokračuje v podpoře hry ArmA 3.