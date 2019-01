 »  Praha plánuje software, který bude koordinovat dopravní stavby

Karel Wolf

Praha chce nechat vytvořit software, který bude agregovat informace o nutných opravách komunikací od magistrátu a pro město pracujících firem. Díky tomu by mělo jít práce lépe koordinovat a bude možné se například vyhnout opakovaným uzavírkám téhož místa. Médiím to prozradil náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr.

Software, který se inspiruje od podobných programů v zahraničí, by měl sám nahlásit, kde je potřeba provést nutnou opravu a zároveň navrhnout případnou koordinaci s dalšími plánovanými akcemi v téže lokalitě. Dnes situace vypadá tak, že má každá instituce a firma vlastní databázi a komunikace či koordinace mezi nimi prakticky neexistuje. Na to pak doplácí dopravní situace ve městě. Chaos při dopravních uzavírkách dosáhl svého dosavadního rekordu v loňském roce, kdy neměla doprava ve městě díky souběhu velkého množství rekonstrukcí daleko ke zhroucení.

Software má fungovat do čtyř let a bude sdružovat data například od magistrátního odboru investic, dopravního podniku hlavního města, Technické správy komunikací, Pražských vodovodů a kanalizací, ale třeba také Pražské teplárenské. „Zadal jsem řediteli TSK, aby udělal základní rešerši a spojil se s univerzitami, abychom zjistili, jaké možnosti vůbec v České republice máme,“ prohlásil Scheinherr. Na základě rešerše by měla následně vzniknout veřejná zakázka.