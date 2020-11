Britové nejspíš prošetří Google kvůli Privacy Sandboxu

Britský úřad Competition and Markets Authority, který ve Spojeném království zajišťuje ochranu hospodářské soutěže, se v pondělí začal zabývat novou stížností na společnost Google. Stěžovatelům se nelíbí plány Google s na začátku roku představenou technologií Privacy Sandbox.

Za stížností stojí koalice technologických společností a vydavatelů nazvaná Marketers for an Open Web (MOW), která po CMA žádá odklad spuštění Privacy Sandbox technology. MOW tvrdí, že spuštění technologie definitivně přesune a uzamkne inzerci na internetu a její měření pod křídla Google. Podle organizace nové vývojářské nástroje v prohlížečích Chrome a Chromium radikálně mění rozložení sil a dávají do rukou Google výrazně větší kontrolu toho, jak budou vydavatelé a inzerenti na internetu do budoucna fungovat.

„Bereme celou záležitost velmi vážně a pečlivě vyhodnocujeme, zdali zahájit formální vyšetřování podle zákona o hospodářské soutěži, “ prohlásila v reakci na obdrženou stížnost CMA.

Google na novou technologie veřejnost upozornil na začátku letošního roku prostřednictvím svého Chromium blogu. Oznámil tehdy, že v rámci iniciativy Privacy Sandbox plánuje zbavit v horizontu dvou let web toho, co se běžně na stránkách označuje jako cookies třetích stran. Start Privacy Sandbox technology byl naplánován na začátek příštího roku.

Cookies třetích stran využívají na webech hlavně trackovací nástroje, především konkurenční reklamní platformy, affiliate sítě a nástroje pro analýzu webového provozu. Sám Google k trackování uživatelů umísťovat na weby svá cookies nepotřebuje, ve vlastní reklamní sítí využívá javascriptový kód nástrojů Google Analytics a Google Ads, přehled o uživatelích mu navíc dobře dokresluje provoz dalších služeb, jako jsou veřejné DNS, nebo data z Androidu.

Google také letos do prohlížeče Chrome přidal funkci, která zpracovává soubory cookie, které nemají deklarovanou hodnotu „SameSite“, jako „SameSite = Lax cookies“ a nutí cookies označená pro třetí strany k používání HTTPS. Již dnes také prohlížeč umožňuje ve svých standardních nastaveních cookies třetích stran úplně vypnout, ale tento krok musí aktivně provést uživatel.