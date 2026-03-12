Lupa.cz  »  Brněnská firma bude svou umělou inteligencí řešit v Kataru nabíjení elektromobilů

Brněnská firma bude svou umělou inteligencí řešit v Kataru nabíjení elektromobilů

Iva Brejlová
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Elektromobilita, Katar Autor: Lupa.cz, Grok

Brněnská společnost Mycroft Mind bude v Kataru pomáhat s umělou inteligencí s řízením zatížení elektrické sítě při nabíjení elektromobilů. Zakládá proto v Kataru společný podnik s tamní technologickou firmou Ryal Technologies. Díky českému systému má projekt v reálném čase monitorovat zatížení jednotlivých částí sítě, dostupnou kapacitu i kvalitu napětí a na základě dat pak dynamicky upravovat výkon veřejných nabíjecích stanic.

Algoritmy přitom běží přímo v lokálních uzlech sítě (Edge AI), což má zajistit rychlou reakci na změny zatížení a podle Mycroft Mind zvyšuje i kybernetickou bezpečnost celého systému. Výsledkem má být předcházení přetížení sítě nebo poklesům napětí a také možnost zapojit více elektromobilů. Katar rozvíjí elektromobilitu v rámci své strategie, která počítá s tím, že elektromobily budou do roku 2030 tvořit zhruba 10 % prodejů nových vozidel. V zemi zatím funguje přes 300 rychlonabíjecích stanic provozovaných státním distributorem a s jejich rozšiřováním roste tlak na distribuční soustavu.

„Katar je pro nás vstupní branou do celého regionu Blízkého východu, kde rychle roste poptávka po řešeních pro inteligentní řízení energetických sítí,“ říká Petr Možný, ředitel obchodu a marketingu společnosti Mycroft Mind.

Společná firma vzniklá z české a katarské spolupráce má název Rycroft Grid Solutions a technologii Edge AI vyvinutou Mycroft Mind s lokální expertízou katarské firmy. Ta v zemi buduje digitální infrastrukturu pro finanční a průmyslový sektor. Mezi zákazníky Mycroft Mind patří všichni hlavní čeští distributoři elektřiny, tedy ČEZ, EG.D a PRE, ale také španělská Iberdrola, jeden z největších energetických distributorů v Evropě. 

Čech zamířil do vedení klíčového projektu Evropské unie pro rozvoj čipů Přečtěte si také:

Čech zamířil do vedení klíčového projektu Evropské unie pro rozvoj čipů

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek


Nejnovější články

Dále u nás najdete

Útok AirSnitch dovoluje překonat izolaci klientů na Wi-Fi

Pojišťovny zneužívají lenosti svých klientů. Ti za to platí

Registrace zahraničního zaměstnance pro účely JMHZ

Spotřeba elektřiny v Evropě prudce poroste, může za to AI

AMD přichází se značkou Ryzen AI do segmentu stolních počítačů

Majetkové přiznání dalo ministrům současné vlády zabrat

Nedostatek vitaminu D se projeví nejen únavou

Povinné doplňující údaje o zaměstnavateli pro účely JMHZ

IT přestává být profesí budoucnosti. AI mění pravidla hry

Energetické infrastruktuře bez chytrého řízení hrozí kolaps

Ivo Šmoldas zdědil nemoc ledvin a musel na tran­splantaci

Co hradí pojišťovny u domácí péče

Benefity z pohledu pracovněprávního a daňového

Standardizace sítí 6G se soustředí na 6GHz pásmo a možnosti sdílení

Experti nedoporučují rušit rozhlasové a TV poplatky

Nejlepší telefony všech dob dostanou pořádného nástupce

Domácí péče hrazená pojišťovnou: kdo ji dostane a co pokryje?

Zuzana svým byznysem podporuje nigerijské trhovkyně

EET 2.0 bude děravá jako ústa staré ženy

Vrácení kauce s úroky může být sporné. Pomůže jasná dohoda ve smlouvě

Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).