 »  Brněnská Portiva vydá dluhopisy za 1,5 miliardy, bude nakupovat IT firmy

Česká investiční skupina Portiva chce dál expandovat v informačních technologiích. Skrze podnik European Automotive Group (EAG) vydá dluhopisy za 300 milionů korun s tím, že se tato částka má rozšířit až na 1,5 miliardy. Nabídka dluhopisů bude rozdělena do emisí po sto milionech. Získané prostředky půjdou především do nákupu již vybraných IT společností.

EAG je v loňském roce zformovaná skupina, kde 50 procent vlastní Portiva, spoluzakladatel Košíku Jakub Šulta a bývalý manažer Volkswagenu Jan Kranát (po 25 procentech). EAG získala dvě hlavní softwarové platformy pro dealery automobilů – TEAS a Autosoft. Součástí skupiny je rovněž služba Carvago, která online prodává ojeté vozy.

Carvago chce konkurovat evropským službám jako Auto1.com nebo Mobile.de. Portiva/EAG chtějí pokrýt celý proces digitalizace byznysu s prodejem automobilů a služeb okolo. Cílem je vytvořit jedničku na trhu ve střední Evropě. Největší důraz je kladen na Česko, Německo a Rakousko. I bez úpisy dluhopisů má Portiva na nákupy k dispozici nižší stovky milionů korun.