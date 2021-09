Brněnský Codasip rozjíždí vývoj čipů v Cambridge, zaměstná tam přes sto lidí

Brněnská společnost Codasip otevírá své druhé zahraniční vývojové centrum. Kanceláře se rozjíždí ve Velké Británii, konkrétně v Bristolu a Cambridge. Český podnik s americkým, evropským i čínským kapitálem v zádech chce na ostrovech vytvořit přes stovku vysoce kvalifikovaných pracovních míst.

Codasip vyvíjí procesorová jádra na otevřeném standardu RISC-V, který konkuruje licencemi zatíženému ARMu. Vedle toho vyvíjí Codasip Studio, pomocí něhož mohou zájemci navrhovat vlastní RISC-V čipy.

V Brně není tolik zkušených lidí, kteří by dokázali na RISC-V pracovat, proto Codasip musí do zahraničí. Právě Velká Británie má talentu dostatek, mimo jiné zde vznikl a nadále operuje ARM. Více to v rozhovoru pro Lupu popsal šéf firmy Karel Masařík.

Podobně Codasip v loňském roce otevřel vývoj ve Francii. A to v oblasti Sophia Antipolis na pobřeží poblíž Nice. Jde o místo, kde sídlí řada polovodičových firem jako Nvidia, ARM, Intel, NXP Semiconductors, Cisco, Huawei a další. Moravský startup má základnu také v Mnichově.

Britskou pobočku Codasipu povede Simon Bewick. Ten dříve pracoval například jako viceprezident pro engineering v Mindtech Global, ředitel vývoje ASIC v Ericssonu nebo viceprezident v Imagination Technologies.

Codasipu se také daří získávat zkušené posily do vedení. Marketingovým šéfem se nedávno stal Rupert Baines, jež šéfoval firmě UltraSoC. Výkonným předsedou představenstva je Ron Black z IBM či Motoroly. Vývoj ve Francii vede Mélaine Facon z ARMu.

Do Codasipu investoval deset milionů dolarů Western Digital společně s Shenzhen Capital Group a dalšími investory. V předchozím kole peníze vkládali zakladatelé Avastu Eduard Kučera a Pavel Baudiš nebo Credo Ventures. Firma prozatím posbírala 15,3 milionu dolarů a chystá další várku financování.