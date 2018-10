 »  Bývalý ředitel CISCO: dnešní ředitelé IT firem jsou příliš arogantní

Karel Wolf

Devětašedesátiletý soukromý investor a dlouholetý ředitel společnosti CISCO John Chambers se opřel do současných mladých ředitelů technologických společností. V krátkém rozhovoru pro Yahoo Finance je obviňuje z nabubřelosti a arogance. Na vině jsou prý hlavně příliš snadno přístupné peníze.

„Bojím se o náš obor, mezi tolika lidmi vidím přílišnou sebedůvěru hraničící s arogancí,“ říká v rozhovoru Chambers, který CISCO vedl od roku 1995 do roku 2015. „Můžete ale vyčítat 22 let starému kodérovi, který je čerstvě pryč ze Stanfordu a právě získal práci za 250 000 dolarů ročně, že chodí s nosem nahoru? To samé platí pro sotva čtyřicetileté technologické miliardáře, kteří jsou přesvědčeni, že jejich společnost bude vždy jen stoupat na hodnotě. Důvod tohoto bublinového mentálního nastavení jsou peníze, peníze a zase jenom peníze,“ dodává.

Chambers také říká, že by se svými investicemi nikdy ani nedotkl společnosti, která má arogantní vedení. „Pokud se CEO cítí natolik sebejistý, že odmítá jakýkoli koučink, když neví, co neví, nebo když selhává chemie, dávám okamžitě ruce pryč,“ doplňuje Chambers, který vlastní soukromou venture kapitálovou společnost JC 2 Ventures.

Do startupového prostředí v USA bylo podle statistik Pitchbook Data v první pololetí investováno 57,5 miliardy dolarů, čímž byl překonán rekord ze závěru loňského roku. Extrémně se ale daří také zavedeným společnostem, akcie populární internetové čtyřky FANG (Facebook, Amazon, Netflix a Google/Alphabet) mají ke dnešku navzdory k relativně nedávnému propadu trhu průměrnou roční návratnost okolo 35 %.