 »  České Radiokomunikace zveřejnily termíny vypínání DVB-T vysílačů

České Radiokomunikace na dnešním workshopu představily aktuální stav přechodu na nový vysílací standard zemského vysílání DVB-T2. V rámci přípravy na úpravy společných televizních antén už operátor proškolil kolem stovky odborných firem, které se zabývají instalací přijímací techniky, a oslovil dopisem všech šedesát tisíc společenství vlastníků bytových jednotek s vysvětlením, co je v rámci přechodu na DVB-T2 čeká.



Autor: České Radiokomunikace Termíny vypínání DVB-T vysílačů.

Zajímavou novinkou je i plánovaná certifikace zařízení kompatibilních s novým standardem HbbTV 2.0. České Radiokomunikace ji chtějí rozjet od příštího roku a týkat se bude jak televizorů, tak set-top boxů. Podle ředitele ČRa pro oblast regulace a strategie Marcela Procházky zatím ale není jasné, zda bude certifikace probíhat pod novým označením, nebo pod stávající značkou DVB-T2 ověřeno.

Operátor také přiblížil plány pro finální sítě, pro jejichž zákazníky připraví tři až čtyři cenové nabídky v závislosti na zvoleném rozlišení. Se stávajícím qHD počítáme pro menší stanice i ve finálních sítích. Nejvyšší nabídkou pak bude stejné Full HD, ve kterém aktuálně vysílají programy České televize, vysvětlil Procházka.

Na dotaz ohledně možného zařazení Ultra HD (4K) vysílání je Procházka skeptický. Obávám se, že pro 4K vysílání nebude ve finálních sítích dostatek prostoru, uvedl na dnešním setkání Procházka. V současnosti by se podle něj do jedné DVB-T2 sítě vešly dva UHD programy, po případném zlepšení HEVC kódování by to během několika let mohly být až tři 4K kanály. Na přání zákazníků také není problém vysílání doplnit prostorovým zvukem Dolby.