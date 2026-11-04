Canal+ a SledováníTV do konce listopadu odemykají vybrané placené stanice

Canal+ (dříve Skylink) zpřístupňuje svým zákazníkům bez příplatku pět televizních stanic. Aplikace SledováníTV nabízí po celý listopad dokumentární Spektrum a filmovou Joj Cinema bez ohledu na předplacený balíček.
Zákazníci Canal+ mohou do 30. listopadu sledovat stanice Canal+, Canal+ Drama, Canal+ Crime, Canal+ Classics a Spektrum. Podle provozovatele se nabídka vztahuje také na klienty s původními balíčky Skylinku. Platí pro satelitní příjem i sledování v aplikacích Canal+ a Skylink Live TV.
Stejnou pětici programů zpřístupňuje také sesterská služba FreeSat. Její zákazníci je mohou přijímat ze satelitu Astra na pozici 23,5 stupně východně nebo prostřednictvím internetové televize Skylink Live TV.
Platforma SledováníTV zařadila Spektrum a Joj Cinema na celý listopad do všech svých balíčků. Spektrum uvede například 14. listopadu dokument Rok na Zemi: rok 2024 z vesmíru, který zachycuje události pomocí satelitních záběrů. Joj Cinema odvysílá 15. listopadu ve své premiéře rodinný film Malý velký pes.
Hlavní kanál Canal+ nabídne 6. listopadu českou komedii Bardotky a od 19. listopadu seriál S.W.A.T. Exiles. Canal+ Drama zařadí 11. listopadu komedii Matky. V listopadovém programu Canal+ Crime jsou filmy Miki a Říkají mi Lars, Canal+ Classics uvede 20. listopadu komedii Prci, prci, prcičky. Na Spektru začne ve stejný den dokumentární série V sázce je život o práci lékařů, záchranářů a hasičů.
Volné vysílání čtyř nových stanic Canal+ navazuje na říjnové přejmenování Skylinku a rozšíření jeho nabídky. Provozovatel už při jejich spuštění 22. října oznámil, že je stávajícím zákazníkům zpřístupní bez příplatku do konce listopadu. U satelitních přijímačů s funkcí automatického ladění FastScan probíhá zařazení automaticky, ostatní zařízení vyžadují ruční naladění.
Technické parametry pro satelitní příjem na Canal+ a FreeSat:
|Parametr
|Canal+
|Canal+ Classics
|Canal+ Crime
|Canal+ Drama
|Spektrum HD
|Pozice ve FastScanu
|5
|6
|8
|9
|80
|Satelit
|Astra 23,5° E
|Astra 23,5° E
|Astra 23,5° E
|Astra 23,5° E
|Astra 23,5° E
|Kmitočet
|12 070 MHz
|12 109 MHz
|12 343 MHz
|12 187 MHz
|11 934 MHz
|Polarizace
|Horizontální
|Horizontální
|Horizontální
|Horizontální
|Vertikální
|Dopředná korekce chyb (FEC)
|3/4
|3/4
|3/4
|3/4
|3/4
|Symbolová rychlost
|27 500 kS/s
|29 900 kS/s
|29 900 kS/s
|29 900 kS/s
|29 900 kS/s
|Norma a modulace
|DVB-S/QPSK
|DVB-S2/8PSK
|DVB-S2/8PSK
|DVB-S2/8PSK
|DVB-S2/8PSK
|Pilot
|–
|ON
|ON
|ON
|ON