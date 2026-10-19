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Canal+ představil nové balíčky a novou aplikaci

Filip Rožánek
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Ladislav Řeháček, VP & Country Manager společnosti CANAL+ pro ČR Autor: Canal+
Ladislav Řeháček, VP & Country Manager společnosti CANAL+ pro Českou republiku a Slovensko
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Canal+ při přejmenování Skylinku zavede pět nových balíčků. Filmová varianta Cinema propojí videotéky Canal+, Apple TV a HBO Max. Dosavadní zákazníci si mohou ponechat původní balíčky i ceny.

Na pondělním večerním setkání s novináři společnost u balíčku Cinema uvedla cenu 419 korun měsíčně, u Sportu 499 korun a u Totalu 699 korun. Na stejné prezentaci oznámila 25procentní slevu na prvních šest měsíců. 

Canal+ Cinema podle tiskové zprávy propojí filmové televizní stanice s přístupem do videoték Canal+, Apple TV a HBO Max. Prezentace mezi zahrnutými programy uvádí také Cinemax, dosavadní Canal+ Action i čtyři nové kanály Canal+, Canal+ Drama, Canal+ Crime a Canal+ Classics.

Sportovní varianta nabídne například anglickou Premier League, Ligu mistrů, španělskou LaLigu, formuli 1 nebo MotoGP. Prezentace mezi zahrnutými programy uvádí stanice Nova Sport. Nejvyšší Total propojí filmovou a sportovní nabídku. Podle tiskové zprávy přidá také sportovní doplněk HBO Max a obsah balíčku Exxxtra.

Nabídku doplní Start s až 79 televizními stanicemi, přenosy ženského tenisu a výběrem z videotéky Canal+. Relax bude zaměřený na rodinné, filmové, seriálové a dokumentární stanice. 

Přechod na nové balíčky je dobrovolný. Podle tiskové zprávy zůstávají současné programové balíčky i ceny stávajících zákazníků v platnosti.

Programové balíčky Canal+
Balíček Počet programů Hlavní obsah a videotéky Běžná měsíční cena Akční měsíční cena na prvních 6 měsíců
Canal+ Start 79 Základní televizní a sportovní nabídka, výběr z videotéky Canal+. 209 Kč od 156 Kč
Canal+ Relax 114 Rodinné, filmové, seriálové a dokumentární stanice, videotéka Canal+. 349 Kč od 261 Kč
Canal+ Cinema 119 Rozšířená filmová nabídka včetně stanic HBO a Cinemax. Videotéky Canal+, Apple TV a HBO Max. 419 Kč od 314 Kč
Canal+ Sport 122 Sportovní nabídka včetně Premier League, Ligy mistrů, formule 1 a MotoGP. Videotéka Canal+. 499 Kč od 374 Kč
Canal+ Total 130 Filmová a sportovní nabídka, videotéky Canal+, Apple TV a HBO Max, sportovní doplněk HBO Max Sport a balíček Exxxtra. 699 Kč od 524 Kč
Canal+ (samostatný balíček) 14 Stanice rodiny Canal+ doplněné o kanály FilmBox a videotéku Canal+. 239 Kč od 179 Kč

U balíčků Start, Relax, Cinema, Sport a Total je v ceně současné sledování na dvou zařízeních.

Doplňkové tematické balíčky Canal+
Balíček Obsah Měsíční cena
HBO Stanice HBO a Cinemax, přístup do aplikace HBO Max. 149 Kč
HBO Sport Sportovní obsah v aplikaci HBO Max včetně obou kanálů Eurosport. 199 Kč
Apple TV Videotéka původních filmů a seriálů Apple TV. 149 Kč
Exxxtra Osm televizních kanálů pro dospělé. 149 Kč
Maďarský balíček Přibližně dvacet stanic v maďarštině. 49 Kč

Součástí nové nabídky bude také aplikace Canal+ pro chytré televizory a mobilní zařízení. Díky funkci Multi-View umožní sledování až čtyř programů na jedné obrazovce. 

Na značku Canal+ se Skylink v Česku a na Slovensku změní ve čtvrtek 22. října. Jak jsme informovali minulý týden, ve stejný den zahájí vysílání čtyři nové stanice. Nyní společnost upřesnila, že je všem stávajícím zákazníkům Skylinku automaticky zpřístupní bez příplatku do konce listopadu. Jejich následné zařazení do původních balíčků tisková zpráva nerozvádí.

Nové kanály doprovodí změna pořadí programů, kterou jsme podrobně popsali v dnešním článku. V internetové televizi a u satelitních přijímačů s funkcí automatického ladění FastScan proběhne úprava automaticky. U ostatních satelitních přijímačů bude potřeba nové stanice naladit ručně.

Canal+ oznámil také další původní tvorbu. Na jaře 2027 uvede šestidílný seriál Zmizení Sáry Lindertové v režii Matěje Chlupáčka. Příběh z pražského podzemí vzniká v koprodukci s Barlettou a Českou televizí a ve spolupráci s TV JOJ.

Stáhněte si: Presskit Canal+ Česká republika a Slovensko (podzim 2026) – formát PDF, 21,3 MB

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Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

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