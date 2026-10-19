Canal+ představil nové balíčky a novou aplikaci

Canal+ při přejmenování Skylinku zavede pět nových balíčků. Filmová varianta Cinema propojí videotéky Canal+, Apple TV a HBO Max. Dosavadní zákazníci si mohou ponechat původní balíčky i ceny.
Na pondělním večerním setkání s novináři společnost u balíčku Cinema uvedla cenu 419 korun měsíčně, u Sportu 499 korun a u Totalu 699 korun. Na stejné prezentaci oznámila 25procentní slevu na prvních šest měsíců.
Canal+ Cinema podle tiskové zprávy propojí filmové televizní stanice s přístupem do videoték Canal+, Apple TV a HBO Max. Prezentace mezi zahrnutými programy uvádí také Cinemax, dosavadní Canal+ Action i čtyři nové kanály Canal+, Canal+ Drama, Canal+ Crime a Canal+ Classics.
Sportovní varianta nabídne například anglickou Premier League, Ligu mistrů, španělskou LaLigu, formuli 1 nebo MotoGP. Prezentace mezi zahrnutými programy uvádí stanice Nova Sport. Nejvyšší Total propojí filmovou a sportovní nabídku. Podle tiskové zprávy přidá také sportovní doplněk HBO Max a obsah balíčku Exxxtra.
Nabídku doplní Start s až 79 televizními stanicemi, přenosy ženského tenisu a výběrem z videotéky Canal+. Relax bude zaměřený na rodinné, filmové, seriálové a dokumentární stanice.
Přechod na nové balíčky je dobrovolný. Podle tiskové zprávy zůstávají současné programové balíčky i ceny stávajících zákazníků v platnosti.
|Balíček
|Počet programů
|Hlavní obsah a videotéky
|Běžná měsíční cena
|Akční měsíční cena na prvních 6 měsíců
|Canal+ Start
|79
|Základní televizní a sportovní nabídka, výběr z videotéky Canal+.
|209 Kč
|od 156 Kč
|Canal+ Relax
|114
|Rodinné, filmové, seriálové a dokumentární stanice, videotéka Canal+.
|349 Kč
|od 261 Kč
|Canal+ Cinema
|119
|Rozšířená filmová nabídka včetně stanic HBO a Cinemax. Videotéky Canal+, Apple TV a HBO Max.
|419 Kč
|od 314 Kč
|Canal+ Sport
|122
|Sportovní nabídka včetně Premier League, Ligy mistrů, formule 1 a MotoGP. Videotéka Canal+.
|499 Kč
|od 374 Kč
|Canal+ Total
|130
|Filmová a sportovní nabídka, videotéky Canal+, Apple TV a HBO Max, sportovní doplněk HBO Max Sport a balíček Exxxtra.
|699 Kč
|od 524 Kč
|Canal+ (samostatný balíček)
|14
|Stanice rodiny Canal+ doplněné o kanály FilmBox a videotéku Canal+.
|239 Kč
|od 179 Kč
U balíčků Start, Relax, Cinema, Sport a Total je v ceně současné sledování na dvou zařízeních.
|Balíček
|Obsah
|Měsíční cena
|HBO
|Stanice HBO a Cinemax, přístup do aplikace HBO Max.
|149 Kč
|HBO Sport
|Sportovní obsah v aplikaci HBO Max včetně obou kanálů Eurosport.
|199 Kč
|Apple TV
|Videotéka původních filmů a seriálů Apple TV.
|149 Kč
|Exxxtra
|Osm televizních kanálů pro dospělé.
|149 Kč
|Maďarský balíček
|Přibližně dvacet stanic v maďarštině.
|49 Kč
Součástí nové nabídky bude také aplikace Canal+ pro chytré televizory a mobilní zařízení. Díky funkci Multi-View umožní sledování až čtyř programů na jedné obrazovce.
Na značku Canal+ se Skylink v Česku a na Slovensku změní ve čtvrtek 22. října. Jak jsme informovali minulý týden, ve stejný den zahájí vysílání čtyři nové stanice. Nyní společnost upřesnila, že je všem stávajícím zákazníkům Skylinku automaticky zpřístupní bez příplatku do konce listopadu. Jejich následné zařazení do původních balíčků tisková zpráva nerozvádí.
Nové kanály doprovodí změna pořadí programů, kterou jsme podrobně popsali v dnešním článku. V internetové televizi a u satelitních přijímačů s funkcí automatického ladění FastScan proběhne úprava automaticky. U ostatních satelitních přijímačů bude potřeba nové stanice naladit ručně.
Canal+ oznámil také další původní tvorbu. Na jaře 2027 uvede šestidílný seriál Zmizení Sáry Lindertové v režii Matěje Chlupáčka. Příběh z pražského podzemí vzniká v koprodukci s Barlettou a Českou televizí a ve spolupráci s TV JOJ.
Stáhněte si: Presskit Canal+ Česká republika a Slovensko (podzim 2026) – formát PDF, 21,3 MB