Skylink se mění na Canal+. Nové stanice obsadí přední místa v nabídce

Zákazníky Skylinku čekají tento týden změny v programové nabídce a změna značky na Canal+.
Nové programy se v seznamu objeví už v úterý 20. října, samotné vysílání ale zahájí o dva dny později. V internetové televizi se zařadí automaticky. Totéž platí pro satelitní přijímače s funkcí FastScan. Kdo používá přístroj bez automatického ladění, bude muset stanice vyhledat ručně podle parametrů zveřejněných operátorem.
|Parametr
|Canal+
|Canal+ Classics
|Canal+ Crime
|Canal+ Drama
|Pozice ve FastScanu
|5
|6
|8
|9
|Satelit
|Astra 23,5°E
|Astra 23,5°E
|Astra 23,5°E
|Astra 23,5°E
|Kmitočet
|12 070 MHz
|12 109 MHz
|12 343 MHz
|12 187 MHz
|Polarizace
|horizontální
|horizontální
|horizontální
|horizontální
|FEC
|3/4
|3/4
|3/4
|3/4
|Symbolová rychlost
|27 500 kS/s
|29 900 kS/s
|29 900 kS/s
|29 900 kS/s
|Norma / modulace
|DVB-S/QPSK
|DVB-S2/8PSK
|DVB-S2/8PSK
|DVB-S2/8PSK
|Pilot
|–
|ON
|ON
|ON
Změnu názvu Skylink oznámil minulý týden. Platí pro český i slovenský trh a zahrnuje satelitní i internetovou televizi. Podle společnosti bude dosavadní předplatné pokračovat a přejmenování neovlivní fungování služeb. Zákazníci mají zároveň získat přístup ke streamovací aplikaci Canal+.
Další podrobnosti firma představí v pondělí 19. října večer na setkání s novináři. Zatím je tedy známé především zaměření nových kanálů, jejich programové pozice a způsob naladění.
Na pátém místě se objeví hlavní stanice Canal+. Podle provozovatele bude vysílat původní tvorbu, zahraniční filmy, sportovní přenosy a české i slovenské filmové premiéry. Šestá pozice připadne Canal+ Classics s filmovou klasikou. Na sedmičce bude dosavadní Canal+ Action, za ním Canal+ Crime s kriminálními příběhy a Canal+ Drama s dramatickou a romantickou tvorbou.
Pětice stanic pod značkou Canal+ tak v novém seznamu vytvoří souvislý blok na pozicích 5 až 9. První čtyři místa zůstanou ČT1, ČT2, Nově a Primě. Další tematické programy budou v seznamu až za nimi.
Sport se přesune do bloku začínajícího číslem 90. Tam diváci najdou Canal+ Sport, na následující pozici Canal+ Sport 2. Pro další programy Canal+ Sport jsou vyhrazena čísla 92 až 97. Šestice Nova Sport obsadí místa 100 až 105, ČT sport se přesune na pozici 106 a Prima Sport bude hned za ním. Operátor upozorňuje také na posuny dalších stanic, většinou o dvě místa.
Sportovní nabídka Canal+ bude dál zahrnovat anglickou fotbalovou Premier League, ženskou Barclays Women’s Super League, turnaje Ženské tenisové asociace (WTA), padel a ragby. Vedle nových žánrových programů zůstane ve vysílání také zmíněný Canal+ Action, pro který společnost avizuje další akční a hollywoodské filmy.
Stejné čtyři novinky oznámil i FreeSat, který rovněž provozuje Canal+ Luxembourg. Od 22. října je mají získat všichni jeho zákazníci využívající družici Astra. FreeSat zveřejnil stejné pořadí nových programů i shodné parametry jejich naladění. Zároveň neoznámil žádné změny ve své vlastní značce.
Nové stanice budou podléhat lucemburskému regulátorovi, kterého jejich provozovatel Canal+ Luxembourg požádal o čtyři satelitní koncese. Lucemburský nezávislý úřad pro audiovizuální média (ALIA) k nim 8. června 2026 vydal kladné stanovisko. Programy v něm popisuje jako zábavní stanice pro české a slovenské publikum, které budou vysílat v češtině. Všechny čtyři už úřad uvádí také v přehledu dozorovaných služeb.
Canal+ už na českém a slovenském trhu provozuje několik stanic i streamovací službu. V srpnu 2022 spustila skupina sportovní vysílání s Premier League, na jaře 2023 pak představila samostatnou streamovací platformu. Ta nabídla filmy, seriály a přístup k živým televizním kanálům. Nynější změna má pod stejné jméno přivést také satelitní a internetovou televizi dosud označovanou jako Skylink.
Zajímavostí je, že značku Skylink už léta provází spor s mezinárodní mediální skupinou Sky. Ta se u lucemburského soudu domáhala zákazu používání názvu Skylink, protože ho považovala za zásah do svých starších ochranných známek. Požadovala také náhradu škody. Z dostupných soudních rozhodnutí a zpráv Canal+ ale nevyplývá, že by Canal+ musela značku opustit právě kvůli tomuto sporu. Firma mluví spíše o sjednocení značky a rozšíření nabídky.
Skupina Sky podala zmíněnou žalobu už 20. června 2014. Žádala v ní nejen zákaz značky Skylink, ale také dalších podobných označení obsahujících slovo Sky. Podle pozdějšího rozhodnutí odvolacího soudu vyčíslila požadovanou náhradu na 89 milionů eur, přibližně 2,17 miliardy korun. Jako alternativu navrhovala 40 milionů eur, tedy 974 milionů korun.
V první instanci Sky neuspěla. Lucemburský soud 5. července 2019 žalobu zamítl. Jednou z podstatných otázek bylo, nakolik česká a slovenská veřejnost zná značky Sky pro satelitní televizní služby a zda si je může se Skylinkem spojovat. Podle soudu předložené důkazy potřebnou známost neprokázaly.
Právníci skupiny Sky dokládali známost značky například návštěvností webů Sky Sports a Sky News nebo marketingovými aktivitami. Soud však upozornil, že návštěvy webů a jejich propagace samy neukazují, jak dobře lidé znají značku v souvislosti s posuzovanou službou. Současně zamítl i protinávrh provozovatele Skylinku na zneplatnění některých ochranných známek skupiny Sky.
Po odvolání se spor protáhl o další roky. Odvolací soud 25. dubna 2024 potvrdil, že věc mohou projednávat lucemburské soudy. Nerozhodl však o samotném porušení práv ke známkám. Účastníky vyzval k doplnění stanovisek k možnému přerušení řízení, mimo jiné s ohledem na související řízení před Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví. Canal+ ještě v pololetní zprávě zveřejněné 28. července 2026 uváděla odvolací řízení jako neukončené.
Mediální skupina Sky napadala ochranné známky Skylinku také v Česku. Úřad průmyslového vlastnictví jí nevyhověl a rozhodnutí obstála před správními soudy. Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost 21. února 2024. Ústavní soud následně 15. ledna 2025 odmítl ústavní stížnost jako zjevně neopodstatněnou. Česká řízení se týkala platnosti dvou ochranných známek, zatímco v Lucembursku Sky požadovala zákaz užívání označení a náhradu škody.
Skylink je součástí francouzské skupiny Canal+ od roku 2019, kdy převzala jeho tehdejšího provozovatele M7 Group. Ten značku získal v roce 2011. Po letech souběžného používání obou názvů tak bude česká a slovenská služba vystupovat pod jménem své mateřské skupiny.
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