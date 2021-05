Část českých uživatelů si plete bulvární a dezinformační weby, zjistil průzkum

Blesk, Parlamentní listy, Facebook (jako zdroj informací) Aeronet a Sputnik. To jsou servery, které se lidem nejčastěji spontánně vybaví jako tzv. dezinformační média na českém internetu. Zjistil to průzkum Dezinformační weby a zpravodajství v ČR, který pro Nadační fond nezávislé žurnalistiky (NFNŽ) vypracovala agentura Nielsen Admosphere.

Část internetové populace zaměňuje bulvární média za dezinformační, vyvozují z toho výzkumníci.

Výzkum se také pokusil zjistit, jak se dezinformačním serverům daří dostávat své příběhy do povědomí lidí.

„Pro náš výzkum jsme vybrali dva. Jeden je příkladem konspirace o tajném spiknutí evropských elit, které organizují nelegální migraci do Evropy, a druhý tvrdí, že demonstrace proti vládám platí zahraniční agenti. Ani jeden z těchto příběhů není součástí mainstreamového zpravodajství, byť s nimi část politiků ve svých prohlášeních koketuje,“ popisuje ředitel NFNŽ Josef Šlerka.

Na otázku „Domníváte se, že demonstrace proti vládám v České republice, na Slovensku a v Maďarsku financuje George Soros?“ odpovědělo „určitě ano“ nebo „spíše ano“ 9 % dotázaných. Ve věkové skupině nad 55 let to bylo 19 %.

Na otázku „Domníváte se, že nelegální migrace obyvatel muslimských zemí do Evropy je ve skutečnosti záměrně řízená Evropskou unií?“ odpovědělo „určitě ano“ nebo „spíše ano“ 28 % celkové populace. Ve věkové skupině 45–54 let to bylo 36 %.

Výzkum proběhl v dubnu 2019 na reprezentativním vzorku 1015 respondentů internetové populace ČR starší 15 let. Další podrobnosti o něm najdete na webu Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky.