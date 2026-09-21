Částečně automatizované řízení Tesla FSD Supervised může do Česka

Tesla může svůj pokročilý asistenční systém FSD Supervised používat v Česku. Ministerstvo dopravy uznalo prozatímní schválení, které v dubnu vydal nizozemský schvalovací úřad RDW. Nejde o plně samořiditelné auto – systém je podle klasifikace SAE na úrovni 2 a řidič za jízdu stále odpovídá. Česko se tím ale stává jednou ze sedmi evropských zemí, které systém pouští do provozu. Tesla na svém webu aktuálně uvádí mezi evropskými státy s dostupným FSD Supervised Nizozemsko, Litvu, Estonsko, Dánsko, Belgii a Slovinsko.
Pokud je systém aktivovaný, FSD Supervised umí převzít řadu úkonů, a to řízení, zrychlování, brzdění nebo změny jízdního pruhu. Řidič ale musí po celou dobu sledovat, co vůz dělá, dohlížet na činnost systému a být připraven okamžitě zasáhnout. Česká legislativa umožňuje od letošního ledna i vyšší autonomii vozidel, SAE Level 3, kdy může za přesně stanovených podmínek převzít řízení samotné vozidlo a řidič nemusí nepřetržitě sledovat silnici, i v takovém případě ale platí, že musí být připraven řízení převzít.
České rozhodnutí je založené na schválení nizozemského úřadu RDW z 10. dubna. Ten systém před schválením více než rok a půl zkoušel na testovacích tratích i veřejných silnicích a zároveň pracoval s daty z evropského provozu. „Naši odborníci jednali se zahraničními partnery i se zástupci automobilky Tesla. Posuzovali jsme systém především z hlediska bezpečnosti, která je pro nás v tomto ohledu klíčovou záležitostí,“ dodává český pohled ministr dopravy Ivan Bednárik s tím, že Česko chce vytvářet prostor pro rozvoj technologií autonomního řízení a postupně jej zavádět do provozu pod odpovídajícím dohledem.
Ministerstvo dopravy se při posuzování systému zaměřilo hlavně na problematiku dodržování rychlostních limitů, způsob interpretace dopravního značení, fungování systému v různých provozních situacích a úroveň kontroly řidiče nad vozidlem.