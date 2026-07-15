Češi ukázali autonomní inspekční dron pro průmysl. Létá uvnitř, nepotřebuje GPS a hledá závady

Výrobce létajících robotů Fly4Future představil autonomní dron určený pro vnitřní užití třeba při průmyslových inspekcích, pro 3D mapování a sběr dat. Zařízení se orientuje bez GPS signálu pomocí kombinace 3D LiDARu, kamer a vlastního autonomního softwaru, díky čemuž dokáže opakovaně kontrolovat sklady, výrobní haly, tunely, technické šachty nebo jiné těžko dostupné prostory bez nutnosti ručního řízení.
Dron F4F RoboAid je určený pro průmyslové aplikace, plánuje samostatně letovou trasu, vyhýbá se překážkám a umí opakovat stejné inspekční mise, což umožňuje dlouhodobě porovnávat změny na kontrolovaných objektech. Je vybaven inspekčním senzorem s RGB a termální kamerou na tříosém stabilizovaném gimbalu. Umožňuje pořizovat 4K video, termální data v rozlišení 720p a detailní obrazové podklady. Let, autonomii i obrazová data zpracovává přímo na palubě, bez nutnosti připojení k síti. S LED osvětlením o výkonu 14 tisíc lumenů zvládne provoz ve tmě a nevadí mu prašné prostředí nebo členitá infrastruktura. Ochranná klec z uhlíkových profilů chrání při letu vrtule i klíčové komponenty. Maximální doba letu činí 22 minut.
Technologie vznikala několik let při výzkumných projektech a praktických testech. Fly4Future ji ověřovala například při vývoji inspekčního systému pro jadernou elektrárnu Temelín ve spolupráci s VZÚ Plzeň nebo v podzemní laboratoři Štola Josef ČVUT. Firma má s různými dronovými systémy dlouhodobé zkušenosti, podílí se mimo jiné na vývoji robotického lovce s umělou inteligencí spolu s Eagle.One a ČVUT, z této školy také startup původně vzešel.
Firma nyní platformu poprvé uvádí jako standardizovaný produkt místo řešení vyvíjeného pro jednotlivé projekty. „RoboAid jsme vyvíjeli právě do situací, kdy je potřeba dostat kvalitní senzoriku do vnitřních prostor, kde není GPS, kde je omezený prostor k manévrování a kde by fyzická kontrola znamenala zbytečné riziko, odstávku nebo vysoké náklady,“ říká Věra Sasková, CEO společnosti Fly4Future.