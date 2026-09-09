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Češi vstupují do světového lídra v elektronických podpisech. Jan Barta a spol. koupili akcie DocuSign

Jan Sedlák
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Pale Fire Capital Autor: Pale Fire Capital
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Česká investiční společnost Pale Fire Capital vstoupila do ikonické americké společnosti DocuSign. Pro skupinu kolem Jana Barty nebo Dušana Šenkypla je to druhá investice do známé zámořské technologické společnosti. Češi jsou významnými akcionáři Grouponu, který se i skrze vlastní vedení snaží otočit do nové éry byznysu.

Pale Fire Capital koupila 108 tisíc akcií DocuSignu za 4,797 milionu dolarů, zhruba sto milionů korun. Z celkových čísel to není závratná částka. Hodnota DocuSignu na newyorské burze NASDAQ činí více než 12 miliard dolarů. Češi tak drží podíl asi 0,06 procenta.

Akcie DocuSign za posledního půl roku vyrostly o více než 33 procent, i když pokles za rok dělá téměř 19 procent.

DocuSign je v podstatě světovým standardem v elektronických podpisech. Z této pozice se snaží vybudovat platformu točící se kolem digitalizaci dohod a smluv. Umí generovat dokumenty z dat, revidovat texty, řídit a automatizovat procesy, ověřovat identitu, sledovat expirace nebo analyzovat závazky. Existuje předpoklad, že tato oblast i díky nástupu AI agentů bude akcelerovat.

Roční tržby DocuSign dosahují na 3,2 miliardy dolarů. Čistý zisk je 300 milionů dolarů s čistou marží necelých 10 procent. EBITDA činí 338 milionů dolarů.

Pale Fire Capital nedávno vypsali emisi dluhopisů za 750 milionů korun, hned byly rozebrány. Peníze mají financovat nové obchodní příležitosti.

Pale Fire Capital loni udělala obrat 7,2 miliardy korun, meziročně o 2,3 miliardy více. Čistý zisk se dostal na 282 milionů korun, rok předtím to bylo přes 410 milionů. Hodnota portfolia private equity je podle firmy kolem 10 miliard korun.

Jan Barta a spol. žádají další velké peníze. Majitelé Aukra či Grouponu vydávají dluhopisy za 750 milionů Přečtěte si také:

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Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

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