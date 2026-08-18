Jan Barta a spol. žádají další velké peníze. Majitelé Aukra či Grouponu vydávají dluhopisy za 750 milionů

Česká investiční skupina Pale Fire Capital, která vlastní či spoluvlastní Groupon nebo Aukro, vydává dluhopisy v objemu 750 milionů korun s možností navýšení na 1,5 miliardy korun. Veřejná nabídka již odstartovala, manažerem emise je J&T Banka.
Dluhopisy vydává akciová společnost Pale Fire Financing plně vlastněná mateřskou Pale Fire Capital SE. Ta za dluhy z dluhopisů poskytuje finanční záruku.
Dluhopisy jsou splatné za pět let, konkrétně v říjnu roku 2031. Ponesou pevný úrok s roční sazbou 7,25 procenta, vyplácený pololetně.
Emitent poskytne výtěžek formou úvěru mateřské společnosti na financování nových obchodních příležitostí skupiny, rozvoj portfolia private equity a refinancování emise dluhopisů z roku 2021. Toto původní dluhopisové kolo nejdříve počítalo s půl miliardou, pro velký zájem bylo navýšeno na 750 milionů. Splatnost je letos 12. října.
“První emise dluhopisů v roce 2021 pro nás byla silnou zprávou z trhu o tom, že investoři mají zájem se podílet na tom, co v Pale Fire Capital budujeme. Od té doby se velikost i charakter našeho portfolia podstatně změnily a dnes stojíme před další důležtou etapou. Chceme proto znovu otevřít možnost investovat do Pale Fire Capital prostřednictvím dluhopisů. Jmenovitou hodnotu 10 000 korun jsme záměrně zvolili tak, aby práh nebyl zbytečně vysoký a aby se k Pale Fire mohli připojit i drobní investoři. Vlastní kapitál nicméně zůstává základem našeho investičního modelu. Do rozvoje private equity portfolia plánujeme v dalších pěti letech investovat 400 milionů eur z vlastních peněz,” uvedla Jan Barta, partner Pale Fire Capital.
“Na trhu dnes vidíme silné příležitosti na průsečíku digitálních technologií a tradičních průmyslových odvětví i služeb, které budou v následujících letech procházet hlubokou transformací. Právě tam budou naše zkušenosti s technologiemi, provozem a mezinárodní expanzí skutečnou výhodou. V následujících pěti letech proto chceme výrazně rozšířit naše investiční aktivity a zdvojnásobit objem vlastního kapitálu, který do nich vkládáme. Naší ambicí je investovat do skvělých českých a evropských společností a pomoci jim uspět globálně, tak jako se nám to podařilo například s Rouvy,” doplnil Jan Černý, vedoucí partner Pale Fire Capital. Rouvy byl pro Čechy úspěšným exitem.
Pale Fire Capital loni udělala obrat 7,2 miliardy korun, meziročně o 2,3 miliardy více. Čistý zisk se dostal na 282 milionů korun, rok předtím to bylo přes 410 milionů. Hodnota portfolia private equity je podle firmy kolem 10 miliard korun.