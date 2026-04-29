Cyklistickou aplikaci Rouvy kupuje od Pale Fire Capital globální obr Zwift

Česká cyklistická aplikace Rouvy, virtuální trenažer, který staví trénink na reálných trasách a videích, má nového majitele. Stala se jím globální online fitness platforma Zwift. Obě firmy si mají zachovat samostatný provoz, vlastní roadmapy i předplatné. Finanční podmínky transakce nebyly zveřejněny, uvádí firmy v tiskové zprávě.
Spoluzakladatel a CEO Zwiftu Eric Min uvádí, že indoor cyklistika za poslední rok roste nejrychleji od pandemie covidu. „Vidíme, že stále více lidí se k cyklistice dostává poprvé právě prostřednictvím indoorového tréninku, přičemž hledají aktivitu, která podpoří jejich aktivní životní styl a zaměří se na zdraví v dlouhodobém horizontu,“ komentuje.
Zwift je globální lídr v oblasti technologií ve sportu, který má podle loňských čísel víc než milion aktivních předplatitelů a víc než tři miliony lidí měli na platformě účet. „S podporou Zwiftu a jeho hardwarového ekosystému teď máme příležitost vytvářet ještě více zážitků ve světě indoor cyklistické reality,“ komentuje Petr Samek, spoluzakladatel a CEO. Přitom uvádí, že v Rouvy má figurovat stejný tým. Platformu Rouvy koupila v roce 2021 skupina Pale Fire Capital.
