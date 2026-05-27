Češi z Purple Ventures si pořídili podíl na technologii, která má ovládat přístroje jen gesty ruky

Iva Brejlová
Dnes
Fether Labs Autor: Fether Labs

Investoři z Purple Ventures poslali peníze do britského startupu, který vyvíjí chytré náramky ovládané gesty. Náramky snímají pohyby šlach v zápěstí a podle nich má technologie umožnit ovládat například rozšířenou realitu, roboty nebo průmyslové stroje pohybem prstů, bez kamery, ovladače nebo chytré dotykové obrazovky. Startup Fether Labs dokázal v laboratorních podmínkách rozpoznat pohyby všech pěti prstů s přesností až 99 %.

„Věříme, že může jít o nový standard v tom, jak budou lidé interagovat s počítači, ovládat rozšířenou realitu, stroje, průmyslové systémy nebo třeba zdravotnické technologie,“ říká Jan Staněk, partner fondu Purple Ventures. O investici již částečně hovořil v rozhovoru pro Lupu. Fether Labs rozvíjí senzorickou technologii původně vzniklou na Imperial College London. Na rozdíl od současných řešení náramek nesnímá elektrické signály svalů ani obraz ruky, ale mechanický pohyb šlach pod kůží. Díky tomu má být technologie stabilnější, přesnější a méně závislá na velkých trénovacích datových souborech. Biomechanický signál má umožnit rozpoznat i velmi jemná gesta. V případě fyzické AI informace o šlachách také pomáhají robotickým společnostem získat nové poznatky o pohybu ruky.

„Dotykové displeje a hlasové ovládání posunuly uživatelské rozhraní dopředu, ale pro svět rozšířené reality, robotiky nebo práce v náročném prostředí stále neexistuje skutečně přirozený a spolehlivý způsob ovládání. Věříme, že další zásadní rozhraní nebude obrazovka ani kamera, ale samotný pohyb lidského těla,“ říká Jacques Blagburn, spoluzakladatel a CEO Fether Labs. Náramek funguje přímo na kůži, přes oblečení nebo v budoucnu i jako součást jiných zařízení a objektů.

Český fond Purple Ventures do technologie investuje 11 milionů korun, kola se přitom účastní po boku mezinárodních investorů včetně Chapter One a a16z Scout Fund, programu spojeného s investiční společností Andreessen Horowitz. Investice má Fether Labs pomoci dokončit první vývojářskou sadu, získat první B2B piloty a dále rozvíjet technologii, která má ambici stát se jedním ze základních rozhraní pro éru po dotykových obrazovkách.

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

