 »  Česká hra Beat Saber za týden prodala 53 tisíc kopií, na VR je to velký úspěch

Jan Sedlák

Nová česko-slovenská hra pro virtuální realitu (VR) Beat Saber vydaná pod hlavičkou pražského studia Hyperbolic Magnetism se velmi dobře rozjela. „Hry se za první týden prodalo 53 tisíc kopií,“ uvedl na konferenci Czech VR Fest Jaroslav Beck, jeden ze tří autorů Beat Saberu.

To vzhledem k milionovým prodejům tradičních her nemusí vypadat jako velké číslo, z pohledu VR trhu jde ale o velice solidní start, nad kterým pokyvují i výrobci VR headsetů HTC Vive a Oculus Rift.

Beat Saber je dostupný v rámci digitálního herního obchodu Steam, prozatím v předběžném přístupu (early access). Nabízí se tedy srovnání s doposud nejlépe prodávanými VR tituly na této platformě. Nejvíce kusů prozatím udal v roce 2016 vydaný Tilt Brush, a to něco přes 201 tisíc (tržby přes čtyři miliony dolarů). Nejvíce pak vydělal v roce 2017 uvolněný Fallout 4 VR, který za necelých 79 tisíc prodaných kopií utržil 4,7 milionu dolarů.

Beat Saber se na Steamu prodává za 19,99 eur. Dostupný je pro VR headsety HTC Vive, Oculus Rift a Microsoft Mixed Reality.

Hra uspěla také v dalším ohledu. Brzy po startu prodejů se na Steamu stala vůbec nejlépe hodnoceným titulem z pohledu uživatelů. Tvůrci Beat Saberu mají s projektem poměrně velké plány a věří, že by z pohledu VR trhu mohlo jít o zlomový titul. Hra má chytlavou hratelnost, kdy do rytmu hudby dvěma světelnými meči pomocí pohybu rukou rozsekáváte nalétávající objekty (styl her Guitar Hero).

Beat Saber mimo jiné těží z toho, že ho tvůrci detailně odlaďují tak, aby byl co nejvíce přístupný. Na designu dělá Ján Illavský, který v minulosti například za mobilní hru Chameleon Run získal ocenění Apple Design Awards. O hudbu se stará Jaroslav Beck, který ji skládá také pro společnosti jako Blizzard Entertainment (stojí za hrami Diablo, StarCraft, Overwatch nebo WarCraft).