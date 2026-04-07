Česká licence pro kanály JimJam otevírá cestu do desítek zemí Afriky i Evropy

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání udělila společnosti AMC Networks Central Europe pět satelitních licencí pro dětské kanály JimJam určené pro vysílání do více než šedesáti zemí světa. Novou českou licenci získávají i programy směřující do států jako Džibutsko, Eritrea, Komory či Svatý Tomáš a Princův ostrov.
Pražská společnost AMC Networks Central Europe, která je součástí amerického mediálního koncernu AMC Networks, získala licence na dvanáct let pro pět jazykových mutací kanálu JimJam. Všechny budou šířeny prostřednictvím družice a vysílat nepřetržitě 24 hodin denně.
Největší územní záběr má anglickojazyčný JimJam Middle East & Africa. Ten bude podle licenčních podmínek směřovat do více než padesáti zemí, mezi nimiž figurují vedle několika evropských států (Albánie, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litva) také Izrael, Ukrajina, Gruzie či Moldavsko, a především desítky afrických států – od Jihoafrické republiky přes Keňu, Nigérii a Etiopii až po Komorské ostrovy, Džibutsko, Svazijsko nebo Svatého Tomáše a Princův ostrov. Licence pokrývá i francouzské zámořské departmenty Réunion a Mayotte.
Druhým programem, který míří do geograficky rozmanitých teritorií, je JimJam PE pro děti předškolního věku. Ten je určen pro diváky v České republice, na Slovensku a v dalších zemích střední a jihovýchodní Evropy (Bulharsko, Chorvatsko, Slovinsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Albánie, Island, Malta, Republika Kosovo a Republika Severní Makedonie), ale také do Angoly, Guineje-Bissau, Mosambiku, Svatého Tomáše a Princova ostrova či britského zámořského území Svatá Helena.
Zbývající tři licence jsou určeny pro konkrétní národní trhy: rumunsky mluvící JimJam Romania cílí na Rumunsko a Moldavsko, polskojazyčný Polsat JimJam na Polsko a maďarskojazyčný JimJam Hungary na Maďarsko.
Všech pět programů má shodnou základní programovou specifikaci: jde o dětské televizní programy se zaměřením na neevropskou tvorbu.
Společnost AMC Networks Central Europe sídlí v pražském Karlíně a podléhá českému regulačnímu rámci. Česká republika slouží díky principům evropské audiovizuální regulace jako licenční domov pro desítky televizních stanic, které na základě české satelitní licence smějí vysílat do celé EU i mimo ni. AMC Networks Central Europe provozuje pod českou jurisdikcí například i různé jazykové verze kanálů AMC, FilmCafe, Spektrum, Minimax či TV Paprika.