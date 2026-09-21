Česká služba MojeID má nové šifrování, má odolat útokům přes kvantové počítače

Služba digitální identity MojeID od CZ.NIC nasadila postkvantovou kryptografii (PQC), díky čemuž by měla být odolná vůči případným budoucím útokům skrze výpočetní sílů kvantových počítačů. PQC už se řeší nějakou dobu a vznikly první standardy NIST. Tento způsob šifrování doporučuje také Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).
Doména mojeid.cz nyní podporuje PQC. Pro použití tohoto způsobu zabezpečené komunikace je potřeba odpovídající webový prohlížeč, u moderních je podpora běžná.
CZ.NIC dále zavedl PQC v rámci mobilní aplikace MojeID Klíč, kde se doposud používaly běžné algoritmy. Od verze 16.0.0 už se automaticky bude používat PQC.
“Pro uživatele, kteří si nově připojí tuto verzi aplikace k účtu MojeID, bude již automaticky použita bezpečnější varianta. Aby byla tato komunikace bezpečná i pro stávající uživatele, je nicméně nutné vyměnit v aplikaci stávající kryptografické klíče za nové. Toto je dobrovolný krok a jeho doporučení je signalizováno malou šipkou na ozubeném kole pro přechod do nastavení na hlavní stránce aplikace. Pokud tam tuto šipku nemáte, používáte již bezpečný algoritmus. V nastavení je pak vyznačena dedikovaná volba pro provedení aktualizace zabezpečení. K aktualizaci dojde po zadání PIN a případně po potvrzení pomocí biometrie (otisk prstu nebo obličeje),” popsal na blogu Jaromír Talíř z CZ.NIC.
Aplikaci pro CZ.NIC vyvíjí česká společnost Wultra. Ta nedávno získala další investici ve výši 164 milionů korun, mimo jiné právě na nasazování PQC.