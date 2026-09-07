Česká televize ruší piktogramy u pořadů. Nevhodný obsah popíše slovy

Česká televize od pondělí 7. září změnila upozornění na pořady nevhodné pro děti. Dosavadní piktogramy nahrazuje textem, který přímo pojmenuje problematický obsah. Novináře o tom informovala v tiskové zprávě.
Textové označení divákům sdělí doporučenou věkovou hranici a důvod, proč pořad nemusí být pro děti vhodný. Může upozornit například na násilí, strach, sex, vulgarismy nebo alkohol a drogy.
Veřejnoprávní televize změnu zdůvodnila tím, že některá témata nelze jednoduše a jednoznačně převést do obrazového symbolu. Zvláště abstraktní pojmy, jako je strach, mohou různí lidé chápat odlišně. Psaný text má omezit riziko záměny nebo nepochopení jednotlivých značek.
Předchozí podobu označení používala ČT od konce roku 2019. Sadu piktogramů tehdy nejprve nasadila ve zkušebním režimu u vybraných večerních pořadů. Později se symboly staly běžnou součástí vysílání.